Sieg im Viertelfinale 1. FC Saarbrücken TT steht im Champions League Final Four Stand: 16.02.2025 21:06 Uhr

Der 1.FC Saarbrücken TT hat am Sonntag auch sein Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen den französischen Topclub GV Hennebont gewonnen. Die Saarländer sind damit für das Final Four vor heimischem Publikum qualifiziert.

Der 1.FC Saarbrücken Tischtennis bleibt in Sachen Champions League-Titelverteidigung auf Kurs. Am Sonntag gewann der FCS sein Viertelfinal-Rückspiel gegen GV Hennebont mit 3:0.

In Saarbrücken besiegte Truls Möregardh zum Auftakt Iulian Chrita mit 3:2. Der Vize-Olympiasieger aus Schweden war nur für die Champions League verpflichtet worden.

Final Four in der Saarlandhalle

Auch Patrick Franziska gewann. Er setzte sich mit 3:1 gegen Wladimir Sidorenko durch. Darko Jorgic schlug Lev Katsman mit 3:0. Auch das Hinspiel hatte der FCS mit 3:0 gewonnen.

Mit dem deutlichen Sieg steht der FCS nun im Final-Turnier der Champions League, an dem die vier besten Mannschaften teilnehmen. Das Final Four findet am 31. Mai und 1. Juni in der Saarbrücker Saarlandhalle statt. Der zweifache Champions League-Sieger tritt dann vor heimischem Publikum an, um den Titel zum dritten Mal in Folge zu holen.

Franziska verlängert Vertrag

Neben dem Einzug ins Final Four hatten die saarländischen Tischtennis-Fans in dieser Woche noch einen weiteren Grund zur Freude. FCS-Kapitän Patrick Franziska verlängerte seinen Vertrag für weitere vier Jahre und wird nun mindestens bis 2029 für die Saarländer spielen.

Über dieses Thema berichteten die SR info-Nachrichten im Radio am 16.02.2025.

