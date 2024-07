Spielplan der 3. Liga steht 1. FC Saarbrücken startet bei 1860 München in die neue Saison Stand: 09.07.2024 13:55 Uhr

Der Spielplan für die neue Saison in der 3. Liga ist am Dienstag bekanntgegeben worden. Der 1. FC Saarbrücken, der in diesem Jahr endlich den Aufstieg schaffen will, muss am ersten Spieltag bei den Münchner Löwen ran. Auch das restliche Auftaktprogramm ist alles andere als leicht.

Dass der 1. FC Saarbrücken mit einem Auswärtsspiel in die neue Drittliga-Saison starten wird, war bereits zuvor mit dem DFB vereinbart worden. So soll der neue Rasen, der voraussichtlich Ende Juli verlegt wird, genügend Zeit haben anzuwachsen.

Saisoneröffnung für den FCS in München

Seit Dienstag steht nun auch fest, bei welchem Gegner der Saison-Aufgalopp der Blau-Schwarzen stattfinden wird. Am 2. August muss die Truppe von Manager und Trainer Rüdiger Ziehl bei 1860 München antreten. Anstoß ist um 19.00 Uhr.

Für den FCS kein einfaches Pflaster. In der vergangenen Saison gab aus zwei Spielen gegen die Löwen nur einen Punkt für die Saarbrücker – ein 2:3 im Hin- und 1:1 im Rückspiel.

Sandhausen und Ingolstadt folgen

In den Wochen danach geht es für die Saarländer knackig im Programm weiter. Auf dem frisch verlegten Rasen im Ludwigsparkstadion trifft der FCS zuhause auf den SV Sandhausen. Die Baden-Württemberger beendeten die vergangene Saison auf dem achten Tabellenplatz – nur drei Ränge hinter dem FCS. Wann genau die Partie stattfindet, steht aber noch nicht fest. Klar ist nur: Sie wird zwischen dem 9. und 11. August ausgetragen.

Danach folgt ein weiteres Heimspiel für die Saarbrücker. Am 3. Spieltag gastiert der FC Ingolstadt in der saarländischen Landeshauptstadt. Der FCI landete in der abgelaufenen Saison im Tabellenmittelfeld auf dem zehnten Rang. Auch an diesen Gegner dürften die Blau-Schwarzen nicht die besten Erinnerungen haben. Gegen Ingolstadt kam der FCS nicht über ein 2:2 im Hin- und ein 0:0 im Rückspiel hinaus. Die Partie zwischen Saarbrücken und Ingolstadt findet im Zeitraum vom 23. bis 25. August statt.

Südwest-Derby am 4. Spieltag

Besonders freuen können sich die FCS-Fans auf den 4. Spieltag. Dann steigt in Mannheim das Südwest-Derby. Die Begegnung zwischen den beiden Traditionsvereinen bietet beiden Fanlagern für gewöhnlich ordentlich Brisanz. Das Duell scheint den Saarbrückern zu liegen. In der vergangenen Saison gab es gegen Mannheim vier Punkte aus zwei Partien. Mannheim beendete die Spielzeit auf dem 16. Tabellenplatz. Das Spiel wird zwischen dem 30. August und 1. September ausgetragen.

Am 11. Spieltag im Oktober kommt Zweitliga-Absteiger FC Hansa Rostock in den Ludwigspark. Gegen die SG Dynamo Dresden geht es laut Spielplan erst im November am 15. Spieltag.

SV Elversberg startet gegen Köln

Vor einigen Tagen wurde auch der Spielplan für die 2. Bundesliga veröffentlicht. Die SV Elversberg startet gegen Magdeburg auswärts. Das Spiel findet am 3. August um 13.00 Uhr statt. Am 10. August erwartet die SVE zum 2. Spieltag direkt ein Liga-Schwergewicht. Dann kommt der 1. FC Köln an die Kaiserlinde. Die Partie wird um 13.00 Uhr angepfiffen.

Über dieses Thema haben auch die SR info-Nachrichten im Radio am 09.07.2024 berichtet.

Mehr zum 1. FC Saarbrücken