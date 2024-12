Letzter Spieltag vor Winterpause 1. FC Saarbrücken mit torlosem Remis gegen Dortmund Stand: 21.12.2024 08:30 Uhr

Der 1. FC Saarbrücken ist am Samstag im Spiel gegen die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund nicht über ein Unentschieden hinaus gekommen. Die Partie endete 0:0. Weiter geht es erst nach der Winterpause im Januar.

Für den 1. FC Saarbrücken stand am Samstag das letzte Spiel vor der Winterpause in der 3. Liga an. Das Ziel: Mit einem Sieg gegen die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund den Anschluss an die Spitzenteams der Liga halten.

Trainer Rüdiger Ziehl warnte jedoch vor der Partie vor dem Gegner. "Sie schießen viele Tore über die Geschwindigkeit und individuelle Qualität in ihrer Offensive."

Torlose erste Halbzeit

In der ersten Halbzeit konnte keines der beiden Teams punkten - auch wenn es ein paar brenzlige Momente gab. Dabei hatte der FCS mehrfach Glück.

So verlängerte Philip Fahrner in der 18. Minute etwa einen Freistoß der Dortmunder gefährlich aufs eigene Tor. Der Schuss landete jedoch an der Latte und ging von dort ins Aus. Kurz vor der Pause scheiterten die Gastgeber an der Latte. Zuvor hatte Fahrner erneut einen Freistoß an die eigenen Latte verlängert. Mit einem Zwischenstand von 0:0 ging es für die Teams in die Kabinen.

In der zweiten Halbzeit zeigte sich das Team von Trainer Rüdiger Ziehl sicherer auf dem Platz. Defensiv standen sowohl der FCS als auch Dortmund stark auf dem Platz. Keines der Teams konnte ein Tor erzielen. Die Partie endete torlos.

Nächste Partie Mitte Januar

Mit dem Unentschieden bleibt der FCS auf dem dritten Tabellenplatz, direkt hinter den Spitzenreitern Dresden und Cottbus. Nach der Winterpause geht es für den 1. FC Saarbrücken am 18. Januar weiter. Das Team empfängt dann den TSV 1860 München im heimischen Ludwigspark. Los geht's um 14.00 Uhr.

Über dieses Thema haben auch die SR info Nachrichten im Radio am 21.12.2024 berichtet.

Mehr zum 1. FC Saarbrücken

1. FC Saarbrücken kommt gegen Aachen nicht über ein Remis hinaus Für einen Sieg hat es nicht gereicht, aber immerhin kann Saarbrücken einen Punkt aus dem vorletzten Spiel des Jahres mitnehmen. Der FCS und Alemannia Aachen trennen sich mit 1:1.

1. FC Saarbrücken schiebt sich auf Platz zwei vor Für die Tabellenführung hat es nicht gereicht: Der 1. FC Saarbrücken ist beim SC Verl nicht über ein 1:1 hinausgekommen. Erst zum Schluss nahm die Partie Fahrt auf.

1. FC Saarbrücken trifft im Saarlandpokal-Viertelfinale auf Merchweiler Die Begegnungen für das Viertelfinale im Saarlandpokal stehen fest. Am Dienstag hat der Saarländische Fußballverband die Gegner ausgelost. Die Spiele selbst finden erst Ende März kommenden Jahres statt.