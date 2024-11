Partie endete 1:1 1. FC Saarbrücken mit Remis gegen Dresden Stand: 23.11.2024 15:58 Uhr

Der 1. FC Saarbrücken ist bei seinem Auswärtsspiel gegen Dynamo Dresden nicht über ein Unentschieden hinausgekommen. Die Partie im Rudolf-Harbig-Stadion endete am Samstag mit 1:1

Nachdem die Hausherren zunächst den besseren Start in die Partie erwischten, übernahmen die Blau-Schwarzen zunehmend die Kontrolle. In der 27. Spielminute gab es die erste große Chance für den FCS. Julian Günther-Schmidt steckte zu Simon Stehle durch, der mit einem guten ersten Ballkontakt zu einem schnellen Antritt ansetzte und in den Sechzehner eindrang. Sein Schuss rauschte aber knapp am langen Eck vorbei.

Beide Mannschaften spielten nach vorne und wollten den Führungstreffer. Der blieb jedoch auf beiden Seiten erst einmal aus. Mit einem Spielstand von 0:0 ging es für die Mannschaften in die Kabinen.

Brünker bringt die Führung

Nach dem Seitenwechsel übernahm Dresden zunächst die Kontrolle, der FCS lauerte auf die Umschaltsituation und wurde zunehmend gefährlich. Die Blau-Schwarzen ließen immer weniger zu und wurden schließlich auch belohnt. Kai Brünker war es, der die Blau-Schwarzen in der 61. Spielminute in Führung brachte.

Dynamo Dresden versuchte danach alles, um den Anschluss zu schaffen, blieb aber lange Zeit ohne Erfolg. Erst in der Nachspielzeit traf David Kubatta für die Hausherren und markierte damit auch den Schlusspunkt. Die Partie im Rudolf-Harbig-Stadion endete mit einem Spielstand von 1:1.

FCS empfängt kommende Woche Essen

In der Tabelle rutscht der 1. FC Saarbrücken mit 26 Punkten auf Rang fünf. Die nächste Chance zu punkten, bekommen die Blau-Schwarzen am 1. Dezember. Dann empfängt der FCS Rot-Weiss Essen. Anpfiff der Partie ist um 19.30 Uhr.

Über dieses Thema haben auch die SR info Nachrichten im Radio am 23.11.2024 berichtet.

Mehr zum 1. FC Saarbrücken