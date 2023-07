Viertes Spiel, vierter Sieg 1. FC Saarbrücken gewinnt Testspiel gegen Nürnberg Stand: 15.07.2023 16:31 Uhr

Der 1. FC Saarbrücken hat sein Testspiel gegen den 1. FC Nürnberg am Samstag erfolgreich beendet. Bei hochsommerlichen Temperaturen schlug der FCS den Zweitligisten mit 2:1.

Die Vorbereitung auf die kommende Saison läuft gut für den 1. FC Saarbrücken. Nach dem 4:1-Sieg gegen die zweite Mannschaft des 1. FSV Mainz gewann der FCS am Samstag auch sein viertes Testspiel. Die Partie gegen den 1. FC Nürnberg endete mit 2:1 für die Blauschwarzen.

Saarbrücken ging in der 28. Minute durch ein Tor von Kai Brünker in Führung. Bis zum Ende der Halbzeit fehlte Nürnberg vorne die Durchschlagskraft zum Ausgleich.

Start in Drittligasaison Anfang August

Der gelang dann in der 50. Minute. Nach einer Ecke schoss Christoph Daferner das 1:1. 13 Minuten später ging der FCS durch das 2:1 von Dorian Cevis wieder in Führung. In der Schlussphase gab es keine größeren Chancen mehr.

Anfang August wird es für den FCS wieder richtig ernst: Die Mannschaft startet mit einem Auswärtsspiel bei Ulm in die nächste Drittligasaison.

