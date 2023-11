Favoriten eine Runde weiter 1. FC Saarbrücken folgt FC Homburg ins Pokal-Achtelfinale Stand: 15.11.2023 21:07 Uhr

Während die saarländischen Amateurvereine am Mittwoch bereits das Achtelfinale ausgespielt haben, hat Drittligist 1. FC Saarbrücken erst im Nachholspiel sein Ticket gelöst. Die Blau-Schwarzen siegten mit 3:0 gegen den TuS Herrensohr.

Mit einer überraschend starken Aufstellung ist FCS-Trainer Rüdiger Ziehl am Mittwochabend in Köllerbach gegen den TuS Herrensohr angetreten. Offenbar hatte Ziehl aus dem eigenen Pokalerfolg gegen Rekordmeister Bayern München im DFB-Pokal gelernt – die Bayern waren zunächst mit der zweiten Garde aufgelaufen – und wollte eine Niederlage vermeiden.

Am Ende wurde es eine klare Sache. Das erste Tor für die Blau-Schwarzen fiel in der 11. Minute durch Luca Kerber, in der 28. Minute legte Julian Günther-Schmidt nach. Kai Brünker erhöhte in der 53. Minute auf das 3:0 aus Sicht des FCS - letztlich auch der Endstand.

FC Homburg bereits im Achtelfinale

Bereits am vergangenen Mittwoch hat auch Regionalligist FC 08 Homburg das Achtelfinale des Saarlandpokals erreicht – die Grün-Weißen setzten sich mit 1:0 gegen Bliesmengen-Bolchen durch.

Zeitgleich zum Nachholspiel des FCS fand das Achtelfinale statt. Die Achtelfinalpartien von Homburg und Saarbrücken werden erst im kommenden März nachgeholt. Alle aktuellen Ergebnisse der Begegnungen im Saarlandpokal finden Sie hier.

Titelverteidiger SV Elversberg darf als Zweitligist nicht am Wettbewerb teilnehmen.

Über dieses Thema berichteten die SR-Hörfunknachrichten am 15.11.2023.

