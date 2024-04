Niederlage gegen den 1. BC Wipperfeld 1. BC Bischmisheim verpasst Finaleinzug bei Badminton-Meisterschaft Stand: 20.04.2024 20:31 Uhr

Der 1. BC Saarbrücken-Bischmisheim ist in den Final-Four-Spielen um die Deutschen Badminton-Meisterschaften ausgeschieden. Die Saarländer und Titelverteidiger unterlagen dem 1.BC Wipperfeld mit 2:4.

Stefan Hauch / Onlinefassung: Rebecca Wehrmann

In der Badminton-Bundesliga wird an diesem Wochenende der Deutsche Meister ermittelt. Vier Teams haben sich für das Finale in Bad Vilbel in Hessen qualifiziert, darunter auch der Titelverteidiger aus dem Saarland, der 1. BC Saarbrücken-Bischmisheim. Am Samstagnachmittag fanden die beiden Halbfinals statt. Der BCB traf auf Wipperfeld.

Im Vorfeld hatten die beiden Teams ihre Chancen auf das Erreichen des Finales auf 50:50 eingeschätzt. Beim ersten Herrendoppel spiegelte sich diese Einschätzung wieder. Marvin Seidel und Frederik Søgaard gingen für die Saarländer ins Rennen, für Wipperfeld standen Christopher und Matthew Grimley auf dem Platz.

Spiele auf Augenhöhe

Es war ein hochklassiges Match auf Augenhöhe, der Matchball fiel dann nach knapp einer Stunde im fünften Satz – allerdings für die Gegner des BCB. Mit 3:2 holten die Brüder Grimley den ersten Sieg für Wipperfeld.

Ebenso hart umkämpft war auch das anschließende Damendoppel. Isabel Lohau spielte zusammen mit Priskila Siahaya für die Saarländer gegen Jenny Mairs und Thuc Nguyen. Auch hier war es ein Fünf-Satz-Match, das auch wieder knapp an Wipperfeld ging (3:2). Damit führte Wipperfeld mit 2:0, kein guter Einstieg für das Erreichen des Finales.

Bischmisheim kann auf 2:2 ausgleichen

Es folgten die beiden Herreneinzel-Begegnungen. In der ersten traf der Bischmisheimer Mark Calijouw auf den Wipperfelder Arnaud Merkle. Auch das Spiel lief spannend in fünf Sätzen, hier konnte sich letztlich aber Calijouw für Bischmisheim durchsetzen.

Im nächsten Herreneinzel gab es einen klaren Favoriten – und das war Mads Christophersen vom 1. BC Bischmisheim, der sich klar mit 3:0 durchsetzte (11:7, 11:7, 11:8). Damit stand es nach vier Begegnungen 2:2.

Herrendoppel hätte Chancen auf Finale wahren können

Allerdings ging das nächste Spiel – das Dameneinzel – an Wipperfeld. Line Hojmark Kjaersfeldt gewann in drei Sätzen klar gegen Priskila Siahaya vom BCB. Im folgenden Herrendoppel hätte sich Bischmisheim durchsetzen müssen, um noch die Chance auf den Finaleinzug zu wahren.

Es trafen Mads Christophersen und Ruben Jille von Bischmisheim auf Arnaud Merkle und Gregory Mairs von Wipperfeld. Nach zwei gewonnen Sätzen für Wipperfeld konnten sich die Saarländer einen Satz sichern, verloren dann aber den nächsten – und damit mit 3:1 im letzten Spiel.

Am Ende stand es 4:2 für den 1. BC Wipperfeld, der am Sonntag im Finale auf den SV Fun-Ball Dortelweil trifft. Dortelweil hat sich am Samstag mit 4:0 gegen die SC Union 08 Lüdinghausen durchsetzen können.

Über dieses Thema hat auch der "aktuelle bericht" im SR Fernsehen am 20.04.2024 berichtet.

