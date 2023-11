Jetzt live hören und im Ticker Union Berlin empfängt Augsburg in Spiel eins nach der Ära Fischer Stand: 25.11.2023 15:04 Uhr

Im ersten Spiel der Post-Urs-Fischer-Ära empfängt der 1. FC Union Berlin am Samstag den FC Augsburg. Nach zuletzt neun Liga-Pleiten in Serie will der vorerst neue Köpenicker Trainer Marco Grote mit Union den ersten Erfolg seit August einfahren.

Es wird ein ungewohntes Bild, wenn der 1. FC Union Berlin am Samstag den FC Augsrbug im Stadion An der Alten Försterei empfängt. Anstelle der Köpenicker Instanz Urs Fischer wird dann Marco Grote an der Seitenlinie der Berliner stehen.



Nach zuletzt neun Bundesliga-Niederlagen in Serie übernahm Grote zusammen mit seiner Co-Trainerin Marie-Louise Eta jüngst das kommando des nach knapp fünfeinhalb Jahren abgetretenen Fischer. Bleibt die Frage, ob das Duo ihre Mannschaft am Samstag auch prompt zum ersten Sieg seit August führen kann?



Augsburg im Aufschwung

Dafür müssen die zuletzt krisengelpagten Gastgeber zuletzt wiedererstarkte Augsburger bezwingen. Seitdem die Bayern sich von Trainer Enrico Maaßen trennten und den Dänen Jess Thorup als dessen Nachfolger an der Seitenlinie installierten, läuft es bei ihnen wieder. Acht der möglichen zwölf Punkte holte Thorup in seinen ersten vier Spielen als Augsburg-Trainer, blieb dabei ungeschlagen und führte seinen neuen Klub so ins Tabellenmittelfeld.



Besonderes Augenmerk muss Union Berlin am Samstag allerdings nicht nur auf Thorup legen, sondern auf Ermedin Demirovic. Der 25 Jahre alte Stürmer ist bis dato Augsburgs überragender Akteur der laufenden Saison und kommt nach elf Spielen bereits auf sechs Tore und drei Vorlagen. Wer Demirovic am Samstag stoppen soll, verriet Unions neuer Trainer Marco Grote auf der Pressekonferenz am Freitag noch nicht.

Bonucci, Doehi, Khedira und Becker fehlen

"Dreierkette, Viererkette, Fünferkette ist für mich nicht das Entscheidende. Eine gewisse Flexibilität sollte man immer aufrechterhalten", das Grote da. Eingeschränkt wird diese defensive Flexibilität am Samstag durch Verletzungen von Danilho Doekhi und Routinier Leonardo Bonucci sowie die Rot-Sperre von Rani Khedira. Mit Blick auf die Offensive wird sich zeigen, wie sehr der ebenfalls verletzungsbedingte Ausfall von Sheraldo Becker ins Gewicht fällt.

