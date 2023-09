Jetzt live hören und im Ticker Kann Hertha BSC in Magdeburg an den Erfolg der Vorwoche anknüpfen? Stand: 02.09.2023 11:56 Uhr

Bisher standen sich Hertha BSC und der 1. FC Magdeburg noch nie in einem Punkte-Pflichtspiel gegenüber. Das ändert sich am 5. Spieltag der laufenden Zweitligasaison, wenn die Hertha auf die bisher ungeschlagenen Magdeburger trifft.

Fußball-Zweitligist Hertha BSC trifft am 5. Spieltag auf den 1. FC Magdeburg (Anpfiff: 13 Uhr). Zuletzt konnte die Mannschaft von Trainer Pal Dardai den ersten Saisonerfolg feiern und sich mit 5:0 gegen Greuther Fürth durchsetzen. Magdeburg ist in der laufenden Spielzeit noch ungeschlagen.



Herthas Umbruch unter Sparzwang endet doch noch hoffnungsvoll Hinter Hertha BSC liegt die wohl herausforderndste Transferperiode der Vereinsgeschichte. Trotz des großen Sparzwangs ist es Sportdirektor Benjamin Weber aber gelungen, einen ausgewogenen Kader für die zweite Liga zusammenzustellen. Von Lukas Wittemehr

Die bisher letzte Niederlage kassierte die Mannschaft von Trainer Christian Titz am 33. Spieltag der abgelaufenen Spielzeit beim 0:1 bei Aufsteiger Darmstadt 98. Die Magdeburger peilen in der ausverkauften heimischen Arena den nächsten Erfolg an und könnten damit in einer frühen Saisonphase sogar die Aufstiegsplätze ins Visier nehmen. Dabei müssen sie auf Noah Kruth (Muskelfaserriss) und Herbert Bockhorn (Bänderriss Fuß) verzichten.



Sendung: rbb24 Inforadio, 02.09.2023, 13 Uhr