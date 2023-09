Zweiter Auswärtserfolg in Folge Hannover 96 siegt im Schongang - Fürth-Fehlstart perfekt Stand: 03.09.2023 16:42 Uhr

Mit dem zweiten Auswärtssieg in Folge hat Hannover 96 die Start-Krise von Greuther Fürth verschärft. Zwei schnelle Tore sorgten am Sonntag (03.09.2023) beim 3:1 (2:0) der Niedersachsen in der 2. Liga für die frühe Entscheidung.

Die SpVgg Greuther Fürth startete perfekt in die neue Saison. Doch von dem 5:0 gegen den SC Paderborn am ersten Spieltag ist nur noch wenig übrig.

Nach diesem einmaligen Hoch folgte der tiefe Fall, der beim Heimspiel gegen Hannover 96 noch ein Stück weit tiefer ging. Aus den vergangenen beiden Partien holte Fürth nur einen Punkt - die Niedersachsen kommen dagegen gerade auswärts immer besser in Fahrt.

Tresoldi eiskalt, Köhn brachial

Die Führung für Hannover kam nicht nur früh, sondern auch zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt für Fürth. Die Gastgeber waren gerade immer besser in die Partie gekommen, da kombinierte sich das Team von Stefan Leitl über die rechte Seite durch und Nicolo Tresoldi verwertete die Flanke von Jannik Dehm aus kurzer Distanz zum 1:0 (16.).

Der Schock saß tief beim "Kleeblatt" und Hannover nutzte dies wenig später direkt für den zweiten Treffer - und der hatte es richtig in sich. Derrick Köhn bekam an der Strafraumecke den Ball und zog zur Überraschung aller aus fast unmöglicher Position ab, sorgte damit aber mit einem fulminanten Schuss an die Unterlatte für das 2:0 (22.).

Ein schneller Doppelschlag zu einem recht frühen Zeitpunkt - davon erholte sich Fürth, dessen Trainer Alexander Zorniger auf der Tribüne saß, nachdem er beim 0:5 bei Hertha BSC Gelb-Rot gesehen hatte, zumindest in der ersten Halbzeit nicht mehr. Erst kurz vor dem Pausenpfif hat Tim Lemperle per Kopf die einzige große Chance, die Ron-Robert Zieler jedoch entschärfen konnte (44.).

Sieben Minuten Hoffnung für Fürth

Zum Start des zweiten Durchgangs präsentierte sich die Fürther Mannschaft kurzzeitig in einer ganz anderen Verfassung, ging aggressiv zur Sache und kam auch schnell zum Erfolg. Julian Green probierte es aus etwa 22 Metern und zirkelte den Ball an den Innenpfosten zum Anschlusstreffer (50.).

Kurz darauf war der Anschluss aber schon wieder weg. Erst marschierte Cedric Teuchert ganz allein auf das Fürther Tor zu, Jonas Urbig rettete jedoch mit einem ganz starken Reflex (51.), dann war aber auch der Keeper machtlos. Nach einem weiten Einwurf kam schließlich Marcel Halstenberg völlig frei zum Kopfball aus kurzer Distanz und stellte den alten Abstand wieder her (57.).

Hannover bringt den Sieg locker über die Zeit

Fürth kam danach wieder etwas besser ins Spiel, jedoch nicht gefährlich in den gegnerischen Strafraum und stellte die Gäste vor keine großen Probleme. Brenzlig wurde es für Hannover nur aus der Distanz, der eingewechselte Lukas Petkov traf mit seiner ersten Aktion aus 20 Metern das Außennetz (66.).

Insgesamt kontrollierte 96 aber die Partie und hielt sie weit vom eigenen Tor entfernt. Zu keiner Zeit entstand der Eindruck, dass der Sieg noch in Gefahr geraten könne. Und so kam es auch. Nachdem Hannover schon zuletzt bei Hansa Rostock (2:1) gewonnen hatte, hat sich der Klub nun auswärts unter die Top 7 gespielt. Derweil rutschte Fürth ins letzte Tabellendrittel ab.

Fürth in Nürnberg, Hannover gegen Osnabrück

Greuther Fürth reist am kommenden Spieltag nach Nürnberg (Freitag, 15.09.2023 um 18.30 Uhr). Hannover 96 spielt zwei Tage später zu Hause gegen den VfL Osnabrück (13.30 Uhr).