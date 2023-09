Erfolg gegen Karlsruhe Fortuna Düsseldorf nach der Pause unwiderstehlich Stand: 01.09.2023 21:08 Uhr

Fortuna Düsseldorf hat mit einem starken Auftritt am Freitagabend (01.09.23) zumindest vorläufig die Tabellenspitze in der 2. Fußball-Bundesliga übernommen. Gast Karlsruher SC ging in Führung, aber nach der Pause drehte die Fortuna auf und schlug die Badener mit 3:1 (1:1).

Fabian Schleusener überraschte die Rheinländer und traf früh zur KSC-Führung (3. Minute). Doch Yannik Engelhardt stellte bald den Ausgleich her (14.). Nach der Pause erzielte Christos Tzolis sehenswert das 2:1 (55.), nur minimal später lenkte Marvin Wanitzek einen Querpass von Matthias Zimmermann unglücklich in die eigenen Maschen (57.). Nach dem dritten Saisonsieg liegt Düsseldorf nun vor dem punktgleichen Hamburger SV (jeweils 10). Die Norddeutschen spielen am Sonntag (13.30 Uhr) gegen das nun drittplatzierte Hansa Rostock (9). Auch am Samstag können aber schon einige Konkurrenten an der Fortuna vorbeiziehen.

KSC mit Blitzstart, doch Fortuna reagiert

Beide Teams starteten mit sieben Punkt auf dem Konto in die Partie. Fortunas Coach Daniel Thioune honorierte den Doppelpack von Tzolis gegen Elversberg und stellte den Griechen in die Startelf, für den Emmanel Iyoha vorerst auf der Bank Platz nehmen musste. Und schnell rieben sich die Düsseldorfer die Augen.

Denn nach einer kurz ausgeführten Ecke prüfte Marcel Franke Düsseldorfs Keeper Florian Kastenmeier, dessen Abwehr den Ball genau vor die Füße von Schleusener beförderte: Diesmal war Kastenmeier machtlos. Doch Düsseldorf reagierte. Und wie.

Zuerst zwang Tzolis KSC-Tormann Patrick Drewes zu einer Glanztat, doch dann patzte die Abwehr der Gäste im Spielaufbau. Routinier Jerome Gondorf ließ sich von Engelhardt an der eigenen 16er-Grenze den Ball abjagen und schaute dann am Boden liegend zu, wie der Düsseldorfer mit einem strammen Rechtsschuss zur Führung für die Hausherren traf.

Düsseldorf erhöht Druck

Nach dem Ausgleich erhöhte Fortuna Düsseldorf den Druck, blieb vor der Pause jedoch ohne weiteren Torerfolg. Doch nach der Pause dann der Doppelschlag: Nach einem Lattentreffer des eingewechselten Iyoha (Drewes war mit den Fingerspitzen dran), bediente wenig später Shinta Appelkamp Tzolis, der von der linken Strafraumecke mit einem platzierten Schuss unwiderstehlich oben rechts traf. Und damit nicht genug.

Denn als Zimmermann zwei Minuten später den Ball scharf von rechts in die Mitte des Karlsruher Strafraums spielen wollte, machte Wanitzek mit einem langen Bein seinem Keeper das Leben schwer und lenkte den Ball unhaltbar ins eigene Tor.

Karlsruhe kam in der Folge nicht mehr in die Partie und hatte gegen die nun selbstbewusst und klug agierenden Gastgeber keine Ideen mehr. In der Schlussphase tauchte Dzenis Burnic einmal vor Kastenmeier auf, der dessen Schuss jedoch parieren konnte.

Fortuna in Rostock, KSC empfängt Lautern

Fortuna Düsseldorf trifft am kommenden Spieltag (Samstag, 16.09.2023 um 13.00 Uhr) auf Hansa Rostock. Der Karlsruher SC spielt zur selben Zeit gegen den 1. FC Kaiserslautern.