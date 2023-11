Fußball Hertha erwartet schwieriges Auswärtsspiel in Hannover Stand: 22.11.2023 15:33 Uhr

Nach zuletzt zwei Unentschieden in Folge will Hertha in der 2. Liga endlich wieder drei Punkte holen. Nach der Länderspielpause geht es nun allerdings nach Hannover, wo ein bestens aufgelegter und heimstarker Gegner auf die Berliner wartet.

Fakten zum Spiel

In 66 Pflichtspielen gegen Hannover traf Hertha bislang 99 Mal. Am Freitag (Anpfiff 18:30 Uhr) könnten sie die 100 voll machen.

Die letzten 28 Duelle fanden alle in der Bundesliga statt, zuletzt 2019 – im Olympiastadion trennte man sich torlos.

Erstmals seit 27 Jahren treffen beide Vereine wieder in der 2. Bundesliga aufeinander. Das letzte Zweitliga-Duell gewannen die Berliner im April 1996 unter Trainer Jürgen Röber mit 4:1, zu den Hertha-Torschützen gehörte Niko Kovac.



Fabian Reese gewann am 34. Spieltag der vergangenen Saison mit Holstein Kiel 5:1 in Hannover, verbuchte dabei zum einzigen Mal in seiner Zweitliga-Karriere vier Scorer-Punkte in einem Spiel (ein Tor, drei Torvorlagen).

Das Gästekontingent von 4.500 Karten wurde von den Hertha-Fans vollends erschöpft. Es wird aber davon ausgegangen, dass noch deutlich mehr Berliner Anhänger ihre Mannschaft nach Niedersachsen begleiten werden.

So läuft es sportlich bei Hannover

Mit der zweitbesten Tordifferenz der Liga (+11) und 22 Punkten steht Hannover 96 derzeit auf dem vierten Tabellenplatz. Nachdem die Niedersachsen in den vergangenen Jahren zwar immer mal wieder gut starteten, dann aber schnell nur noch im Mittelfeld rumdümpelten, ist dieses aktuelle Bild nach dem 13. Spieltag wohltuend für jeden 96-Fan.



"Ich bin so zufrieden wie lange nicht mehr", erklärt Hannover-Fan und Podcaster Tobias Rieger. Vor allem von Trainer Stefan Leitl zeigt er sich überzeugt: "Ich habe das Gefühl, dass er eine Idee hat, welchen Fußball er spielen will. Er ist aber auch flexibel genug, um sich auf den Gegner einzustellen." Leitl übernahm zu Beginn der vergangenen Saison das Amt bei den Niedersachsen mit der Aufgabe, sie innerhalb von drei Jahren zum Aufstieg zu führen. "Das war mutig, wenn man schon so lange und erfolglos in der 2. Liga spielt. Aber es ist letztlich genau das, was man in Hannover machen muss", erklärt Rieger.



Tatsächlich scheint dieser Plan derzeit alles andere als absurd zu sein. Leitl weiß, wie Aufstieg geht. 2021 gelang ihm das als Trainer von Fürth. Auch in Hannover scheint er die Mannschaft in seinem zweiten Jahr ein ganzes Stück weiter gebracht zu haben. Vor allem in der heimischen Heinz-von-Heiden-Arena scheint 96 kaum zu schlagen zu sein (vier Siege, ein Unentschieden, eine Niederlage). Keine guten Vorzeichen für die anstehende Auswärtsreise von Hertha BSC.

Das bewegt die Fans

Zuletzt erregte bei Hannover jedoch vor allem ein Ereignis neben dem Rasen Aufsehen. Vor der Länderspielpause kam es beim Auswärtsspiel gegen St. Pauli zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen Gäste-Fans und Hamburger Polizei. Die erschreckende Bilanz: 15 verletzte Fußball-Fans und 17 verletzte Polizisten. Beide Lager gaben sich danach gegenseitig die Schuld an der Eskalation.



"Das ist das Thema, das im Moment jeden beschäftigt. Da wurde viel zu geschrieben und viel zu gesagt. Es sind einige verletzt rausgegangen und das hat dementsprechend noch lange nachgehalt", sagt Rieger. Durch die Länderspielpause würde sich das Thema aber so langsam wieder beruhigen. "Ich glaube, wenn es am Freitag gegen Hertha sportlich irgendwas Besonderes gibt, dann redet auch keiner mehr über die Geschehnisse neben dem Platz gegen St. Pauli."

Auf diesen Spieler muss Hertha achten

Mit der Heimkehr des gebürtigen Hannoveraners Marcel Halstenberg hat 96 im Sommer einen echten Star-Spieler für die 2. Liga gewonnen. Der Verteidiger ist neunfacher Nationalspieler und spielte zuletzt für RB Leipzig, mit denen er dieses Jahr noch den DFB-Pokal gewann. "Es ist eine riesige Sensation, dass er zu uns gekommen ist", sagt Rieger. Der Wechsel Halstenbergs zurück in seine Geburtsstadt hatte wohl eher persönliche als finanzielle Gründe.



Eine Klasse tiefer tat sich der 32-Jährige allerdings erst einmal schwer. "Das war gruselig. Der hat Stellungsfehler gemacht, hat sich austanzen lassen und unnötige Fouls begangen. Das war ganz schlimm", so Rieger. Doch nach der Eingewöhnungsphase steigerte er sich nach und nach und hat im Zentrum der Fünferkette großen Anteil daran, dass Hannovers Defensive mit die wenigsten Gegentore der Liga kassiert hat (15). "Nach 13 Spieltagen kann man jetzt sagen: Er ist der beste und wichtigste Spieler bei Hannover", sagt Rieger. Auch Herthas Top-Torjäger Haris Tabakovic könnte sich am Freitagabend an ihm die Zähne ausbeißen.

So könnte Hertha spielen

Bei Hertha waren in der Länderspielpause mehrere Spieler im Einsatz. Deswegen sei es in der Vorbereitung auf das Spiel am Freitag vor allem um Regeneration und Fitness gehen, teilte Trainer Pal Dardai auf der Pressekonferenz mit. Immerhin sind alle Profis fit von ihren Ausflügen zur Nationalmannschaft zurückgekehrt. Auch Marton Dardai der noch am Dienstag für die deutsche U21-Nationalmannschaft auf dem Rasen stand und eine dementsprechend kurze Erholungspause hatte, wird in Hannover wohl einsatzfähig sein.

Große Änderungen an der Startelf wird der Trainer deshalb wohl auch nicht vornehmen. Zwar gab es in der Liga zuletzt nur zwei Unentschieden, doch das Stammpersonal scheint sich für Dardai mittlerweile etabliert zu haben. Deshalb wird auch Florian Niederlechner wieder als hängende Spitze auf dem Platz stehen.



Der Stürmer hatte nach einer längeren Durststrecke zuletzt mit einem Treffer gegen den KSC und einem Doppelpack im Testspiel gegen Altglienicke neues Selbstbewusstsein getankt. "Ich hoffe, dass es wie bei einer Ketchup-Flasche ist und jetzt alles auf einmal rauskommt", beschrieb der Torjäger seinen Aufschwung auf der Pressekonferenz. "Du weißt aber, dass du aufpassen musst. Eine Ketchup-Flasche ist auch ganz schnell leer", konterte sein Trainer lachend und gab Niederlechner eine Startelf-Garantie: "Wenn alle gesund bleiben, bleibt ein Torjäger auf dem Platz."



Herthas mögliche Startelf: Ernst - Kenny, Leistner, Kempf, Zeefuik- Dardai, Klemens - Winkler, Reese - Niederlechner - Tabakovic

Die Prognose

Tipp des Gegner-Experten: "Hertha ist für mich besser als Platz zwölf und auch nur fünf Punkte hinter uns. Ich sage trotzdem 2:1 für Hannover, nenne das aber einen relativ mutigen Tipp", sagt Rieger.



Redaktionstipp: Hertha kommt voll motiviert aus der Länderspielpause und reist mit einem bestens aufgelegten Offensiv-Trio aus Niederlechner, Reese und Tabakovic nach Hannover. 2:1-Auswärtssieg.

