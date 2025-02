Handball-Champions-League Füchse Berlin feiern wichtigen Sieg gegen Fredericia Stand: 13.02.2025 20:47 Uhr

Die Handballer der Füchse Berlin haben in der Champions League die Chance auf die direkte Viertelfinal-Qualifikation gewahrt.

Der Bundesligist siegte am Donnerstagabend vor 6.306 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle gegen den dänischen Vertreter Fredericia Handbold mit 36:29 (18:14).



Nur die ersten beiden Teams in Gruppe A kommen direkt weiter. Für den Moment belegen die Füchse nun den zweiten Platz.



Beste Berliner Werfer waren Lasse Andersson mit zwölf und Mathias Gidsel mit acht Toren. Trainer Jaron Siewert musste erneut auf Kapitän Max Darj und Lukas Herburger verzichten, sodass in Mijajlo Marsenic nur ein Kreisläufer im Kader stand.

Füchse zunächst mit Problemen gegen aggressive Dänen

Die Berliner hatten zunächst Probleme, in die Partie zu finden. Technische Fehler, Ballverluste und Fehlwürfe sorgten erst einmal für einen 2:5-Rückstand. Die Gastgeber hatten Probleme gegen sehr aggressive Dänen. Die Füchse fingen sich langsam, liefen allerdings weiter einem Rückstand hinterher. Erst in der 17. Minute gingen die Gastgeber erstmalig in Führung (9:8). Kurz vor der Pause kamen sie nach Paraden von Keeper Dejan Milosavljev zu mehreren schnellen Gegenstößen und setzten sich mit einem 6:2-Lauf etwas ab.



Nach dem Seitenwechsel war der Vorsprung aber schnell fast wieder verspielt (21:20). Zu fahrlässig wurde mit klaren Chancen umgegangen. Milosavljev hielt mit wichtigen Paraden sein Team aber in Führung. Anschließend setzten sich die Berliner wieder auf 30:25 ab und ließen sich den Vorsprung nicht mehr nehmen.

Sendung: rbb24, 13.02.2025, 21:45 Uhr