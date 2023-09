Fußball Ex-Hertha-Stürmer Sandro Wagner wird Co-Trainer der Nationalmannschaft Stand: 22.09.2023 12:39 Uhr

Der ehemalige Hertha-Stürmer Sandro Wagner wird neuer Co-Trainer der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Dies gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) im Rahmen der Verkündung von Julian Nagelsmann als neuen Bundestrainer am Freitag bekannt. Gemeinsam mit Benjamin Glück wird Wagner künftig dem neuen DFB-Chefcoach zur Seite stehen.

Debüt am 14. Oktober

Wagner lief von 2012 bis 2015 für Hertha BSC auf und erzielte in insgesamt 75 Spielen acht Tore für die Berliner. Zuletzt war der 35-Jährige Cheftrainer der SpVgg Unterhaching, die er in der vergangenen Saison mit einem Sieg über Energie Cottbus in den Aufstiegsspielen in die 3. Liga führte. Im Sommer wurde Wagner Co-Trainer von Hannes Wolf bei der deutschen U20-Nationalmannschaft.



Ihr Debüt als Trainer der A-Nationalmannschaft werden Nagelsmann, Wagner und Glück auf der anstehenden US-Tour geben. Dort trifft die DFB-Auswahl am 14. Oktober in Hartford auf die USA und am 18. Oktober in Philadelphia auf Mexiko.

Sendung: rbb24, 22.09.2023, 18 Uhr