Regionalliga Nordost Ersan Parlatan wird neuer Trainer von Fußball-Regionallist VSG Altglienicke

Regionalliga Nordost Ersan Parlatan wird neuer Trainer von Fuß ball-Regionallist VSG Altglienicke Stand: 19.05.2025 12:55 Uhr

Der Fußball-Regionalligist VSG Altglienicke hat Ersan Parlatan als neuen Trainer verpflichtet. Wie die Berliner am Montagmittag bekanntgaben, wird der 47-Jährige, der zuletzt in der Türkei an der Seitenlinie stand, kommende Saison Nachfolger vom freigestellten Semih Kesin und Interimstrainer Dan Twardzik.

Viel Erfahrung in der Regionalliga Nordost

Für den gebürtigen Berliner ist der Wechsel nach Altglienicke nicht nur eine Heimkehr, sondern auch eine Rückkehr in gewohntes sportliches Terrain. So trainierte Parlatan, der in Altglienicke einen Zweijahresvertrag unterschrieben hat, zwischen 2015 und 2019 in der Regionalliga Nordost bereits Viktoria Berlin und den Berliner AK. Allen voran bei letztgenanntem empfahl er sich für ein Engagement als Co-Trainer in der türkischen Süper Lig.



In Deutschland trainierte Parlatan außerdem drei Regionalligisten außerhalb des NOFV – zuletzt in der Saison 2023/24 für 15 Spiele den Wuppertaler SV in Nordrhein-Westfalen. Der nun endgültig vollzogene Trainerwechsel in Altglienicke ist das Ergebnis einer insgesamt enttäuschenden Saison für die VSG. Die hatte sich eigentlich erhofft, im Aufstiegsrennen zur 3. Liga mitzumischen, landete stattdessen allerdings nur auf dem neunten Tabellenplatz.



Folglich soll Parlatan als neuer Cheftrainer ab dem Sommer für sportliche Besserung sorgen. "Ich freue mich auf die Aufgabe bei der VSG Altglienicke. Die Gespräche waren sehr klar und zielgerichtet – jetzt liegt der Fokus darauf, mit der Mannschaft konzentriert in die Vorbereitung zu starten und gut in die neue Saison zu kommen", wird er in einer Vereinsmeldung zitiert.



