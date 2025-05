Regionalliga Nordost Regionalliga Nordost: Luckenwalde rettet sich, Viktoria muss zittern Stand: 18.05.2025 16:21 Uhr

Am letzten Spieltag der Fußball Regionalliga Nordost hat der FSV Luckenwalde im Spiel gegen die VSG Altglienicke am Sonntag mit einem 0:0 den nötigen Punkt zum Klassenerhalt geholt.



Somit verbleibt Viktoria Berlin nach dem 1:1 (1:0) in Chemnitz am Vortag auf dem 17. Tabellenplatz, der je nachdem wie die Aufstiegsspiele in die 3. Liga ausgehen, Klassenerhalt oder Abstieg bedeuten wird. Luckenwalde beschließt die Spielzeit auf Platz 15, Altglienicke auf Platz neun.



Mit 2:2 (1:1) ebenfalls unentschieden spielte der BFC Dynamo gegen den FSV Zwickau. Damit beenden die Berliner die Saison auf Rang acht.



Die Partie begann mit 20 Minuten Verspätung, da der Mannschaftsbus der Gäste kurz vor dem Ziel, dem Sportforum Hohenschönhausen, liegen geblieben war. Die Mannschaft sattelte auf einen Fanbus um und bot dann in Gemeinschaft mit den Gastgebern einen launigen Fußball-Nachmittag.



Die Dynamo-Treffer in der launigen Begegnung erzielten Abwehrspieler Chris Reher, der einen Distanzschuss unhaltbar abfälschte (45. +1), sowie Torjäger Rufat Dadashov, der nach schöner Vorarbeit von David Haider am zweiten Pfosten zur Stelle war (80.).

Gewonnen hat dagegen die SV Babelsberg 03. In Meuselwitz gelang ein 3:2-Erfolg (1:1), der in der Endabrechnung zu Platz 13 führt. Die Potsdamer waren über weite Strecken der Partie die bessere Mannschaft, gerieten aber auch aufgrund eines kuriosen Eigentores von Andreas Pollasch in Rückstand, der eigentlich nur einen Rückpass spielen wollte und doch zum 2:1 für Meuselwitz traf (64.).



Doch Pollasch bügelte seinen Fauxpas aus, besorgte in der 78. Minute den 2:2-Ausgleich. Zuvor hatte bereits Paul Wegener zum 1:1 getroffen (23.). Den Schlusspunkt der nun völlig offenen Partie setzte dann ausgerechnet Kapitän Daniel Frahn, der in seinem letzten Spiel vor dem Karriereende zum 3:2 traf (90.).



Weniger spannend, dafür deutlich, ging es beim Duell zwischen Hertha 03 Zehlendorf und der zweiten Mannschaft von Hertha BSC zu. Dabei setzte sich Aufsteiger Zehlendorf mit 3:0 (1:0) durch und beendet die Saison auf einem starken zwölften Platz. Hertha II kommt auf Rang zehn ins Ziel. Die Treffer der Partie erzielten Louis Wagner (33.) sowie Patrick-Emmanuel Abé (55., 71.).

