Champions League Der 1. FC Union steht vor einer historischen Nacht Stand: 19.09.2023 18:18 Uhr

Dem 1. FC Union steht eine besondere Nacht bevor. Real Madrid hat zum Champions-League-Auftakt geladen und die Partie verspricht ein historischer Moment zu werden. Auf dem Rasen will Trainer Fischer den Spaniern mutig begegnen.

Fünf Fakten zum Spiel

4.000 Fans begleiten die Köpenicker in die spanische Hauptstadt.

Innenverteidiger Robin Knoche ist verletzungsbedingt in Berlin geblieben. Deshalb könnte es zum Debüt von Leonardo Bonucci kommen.

Union wird erstmals im neuen schwarz-goldenen Sondertrikot auflaufen, das extra für die Champions League gestaltet wurde.

Real Madrid hat in der neuen Saison bislang jedes Pflichtspiel gewonnen.

Mit 14 Titeln ist Real Madrid Rekordsieger der europäischen Königsklasse.

Fußball ist der Inhalt, Real Madrid die Form Union Berlin, das ist Understatement und Bescheidenheit. Ausgerechnet zum Debüt in der Königsklasse tritt der Verein bei Real Madrid an, wo es um Inszenierung und Übersteigerung geht. Warum das weiße Ballett der größte Klub der Welt ist. Von Shea Westhoffmehr

Das bewegt Union

Am Mittwoch (Anstoß um 18:45 Uhr, live und in voller Länge im rbb24-Inforadio) ist der Moment da, auf den die Fans des 1. FC Union den ganzen Sommer gewartet haben: Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte starten die Köpenicker in die Gruppenphase der Champions League. Und das nicht irgendwo und gegen irgendwen, sondern an einem der bedeutsamsten Orte und gegen das erfolgreichste Team des europäischen Vereinsfußballs: Real Madrid empfängt die Köpenicker im Estadio Santiago Bernabéu.



"Du weißt nicht, wie viele Male du noch hier spielen wirst. Von daher ist es auf jeden Fall ein Erlebnis. In einem solch bekannten Stadion bei einer so bekannten Mannschaft zu spielen ist sicherlich etwas Besonderes. Der Respekt sollte definitiv da sein, aber er sollte auch nicht zu groß sein", sagte Trainer Urs Fischer vor der Partie.



Auch für die Tausende mitgereisten Fans wird der Abend wohl etwas ganz Besonderes werden. Der Gästeblock des gerade im Umbau befindlichen Madrider Stadions ist restlos ausverkauft (4.000 Tickets). Vor dem Anstoß ist ein Fanmarsch geplant. "Ich hoffe, dass wir alle mit einem positiven Erlebnis nach Hause fliegen und das später irgendwann mal unseren Kindern erzählen können", sagte Union-Abwehrspieler Christopher Trimmel auf der Pressekonferenz.



Ein positives Erlebnis könnte die Köpenicker dann auch in der Bundesliga neu beflügeln. Dort kassierten sie zuletzt zwei Niederlagen in Folge und wollen am Wochenende dringend wieder punkten. Nach ihrem Trip nach Madrid treffen sie ohne viel Vorbereitungszeit bereits am Samstag (15:30 Uhr) auf die TSG Hoffenheim.

"Die Stimmung bei den Heimspielen in der Champions League war einmalig" Ein Berliner Verein in der Champions League? Das gab es schon 1999/2000 mit Hertha BSC. Ex-Spieler Jolly Sverrisson erinnert sich an große Duelle, das legendäre Nebelspiel gegen Barcelona und blickt optimistisch in Herthas Zukunft.mehr

Der Gegner-Check

Für Real Madrid hätte der Start in die neue Saison nicht besser laufen können. Die Spanier haben alle ihre fünf Pflichtspiele gewonnen und stehen derzeit an der Tabellenspitze der spanischen Liga. Der Abgang ihres erfahrenen Topstürmers Karim Benzema im Sommer nach Saudi-Arabien scheint bisher kein großes Loch in den Kader gerissen zu haben.



Kein Wunder, schließlich steht mit den jungen Angreifern Vinicius Junior und Rodrygo bereits die nächste Generation erfolgreicher Torjäger bereit. Den größten Input brachte bisher allerdings ein Neuzugang, den Union bereits aus der Bundesliga kennt. Mit fünf Treffern ist der Ex-Dortmunder Jude Bellingham derzeit Reals bester Torschütze.



Die Ambitionen des Teams um die deutschen Nationalspieler Antonio Rüdiger und Toni Kros sind also auch in diesem Jahr gewohnt hoch. "Unser Ziel ist immer, das Finale zu erreichen und es zu gewinnen", sagte Trainer Carlo Ancelotti vor dem Gruppenphasen-Auftakt gegen Union.

Die Stimmen der Trainer

Urs Fischer: "Wir haben das letzte Meisterschaftsspiel gegen Wolfsburg am Sonntag endgültig abgeschlossen. Und dann hat die Vorbereitung auf Real begonnen. Und wenn man sich die Bilder dann anschaut, weiß man, was die nächste Aufgabe ist. Und auf die freuen wir uns. (...) Es gilt mutig zu sein. Du brauchst auch ein bisschen Ballbesitz. Nur zu verteidigen, das wird schwer werden."



Carlo Ancelotti: "Wir haben es mit einer gut organisierten Mannschaft zu tun. Wir müssen mit hoher Intensität spielen, wenn wir gewinnen wollen. (...) Sie sind eine neue Mannschaft in der Champions League, aber das bedeutet, dass sie es im letzten Jahr sehr gut gemacht haben. (...) Das Gute ist, heutzutage kann man alles über den Gegner wissen im Fußball. Wir haben sie sehr gut studiert."



So könnte Union spielen

In Madrid könnte es möglicherweise zur Premiere von Leonardo Bonucci im Trikot der Berliner kommen. Denn Trainer Urs Fischer muss kurzfristig auf den eigentlich gesetzten Robin Knoche verzichten, der verletzt zu Hause geblieben ist. Zwar fehlt Bonucci derzeit die Spielpraxis, andererseits ist das Erlebnis Champions League und auch der Gegner Real Madrid für den italienischen Nationalspieler alles andere als eine neue Erfahrung. Es könnte also genau der richtige Moment für sein Debüt sein.



Auch für Lucas Tousart könnte es den ersten Einsatz in der Startelf geben. Der Neuzugang hatte die ersten Saisonspiele wegen einer Oberschenkelverletzung verpasst, stand am vergangenen Wochenende aber wieder die erste halbe Stunde auf dem Rasen. Angreifer Sheraldo Becker konnte nach seinem Muskelfaserriss gegen Wolfsburg ebenfalls wieder Minuten sammeln und wäre eine Option. "Es sieht bei beiden gut aus. Da ist also auch mehr möglich", sagte Fischer.



Unions mögliche Startelf: Rönnow - Doekhi, Bonucci, Leite – Juranovic, Kral, Gosens – Tousart, Laidouni – Fofana, Becker

Die Prognose

Für die Union-Anhänger wird es wohl unabhängig vom Ergebnis ein denkwürdiger Abend im Estadio Santiago Bernabéu. Natürlich gehen sie als klarer Außenseiter ins Duell mit den Spaniern, doch die Mannschaft von Urs Fischer wird es Real so schwer wie möglich machen und könnte ihren mitgereisten Fans das erste Champions-League-Tor der Vereinsgeschichte schenken.



Der Redaktionstipp: Union verliert mit 1:3.

Sendung: rbb24, 19.09.2023, 18 Uhr