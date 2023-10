Fußball-Regionalliga Nordost Berliner AK holt gegen Zwickau den ersten Saisonsieg Stand: 01.10.2023 15:32 Uhr

In der Fußball-Regionalliga Nordost ist der Berliner AK am neunten Spieltag zu seinem ersten Saisonsieg gekommen. Gegen den FSV Zwickau bezwang die Mannschaft von Trainer Jeffrey Seitz den FSV Zwickau vor 622 Zuschauern im Berliner Poststadion mit 2:1 (1:0).



In einem Spiel mit zunächst wenigen Torchancen war es Shinji Yamada, der in der 40. Minute den Führungstreffer für die Gastgeber erzielte. Nach schöner Vorlage des insgesamt auffälligen, rechten Flügelstürmers Antonio Lubaki verwandelte der Japaner aus zwölf Metern und halbrechter Position zum 1:0. Pech hatte der BAK, als Innenverteidiger Hendrik Wurr in der 27. Minute nach einem Eckball nur an die Latte köpfte.

Verdienter Erfolg

Eine kurze, Zwickauer Druckphase kurz vor Ende der ersten Halbzeit überstanden die Berliner unbeschadet. Mit Wiederbeginn hatte der bisherige Tabellen-Letzte die Lage jedoch wieder im Griff. Die oft ungenau vorgetragenen Angriffe der Gäste stellte die BAK-Abwehr kaum vor Probleme. Dafür passte vor allem das Umschaltspiel. Allein der Ertrag blieb vorerst aus. So wie in der 49. Minute, da zunächst Lubaki am Zwickauer Torhüter scheiterte und der Nachschuss von Oliver Schindler noch gerade eben von einem Zwickauer Spieler vor der Torlinie geklärt wurde.



Umso überraschender kam der zwischenzeitliche Ausgleich in der 67. Minute. Nach einer Flanke von der linken Seite setzte Marc-Philipp Zimmermann eine Kopfball-Bogenlampe über BAK-Schlussmann Luis Zwick ins Tor. Doch die Antwort kam prompt. Praktisch im Gegenzug und keine 60 Sekunden später stellte Ufumwen Osawe (69.) nach langem Ball und aus etwa 15 Metern souverän auf 2:1.



Fünf Minuten drauf mussten die Berliner eine letzte Schrecksekunde überstehen, als Zwickaus Veron Dobruna nur knapp neben das Tor köpfte. Während Osawa (80.) und der eingewechselte Irfan Brando (88.) beste Möglichkeiten auf eine Vorentscheidung aus ließen. So blieb es beim letztzlich verdienten 2:1-Erfolg, der den BAK mit nunmehr sechs Punkten auf den 17. Platz klettern lässt.

