Basketball | Euroleague Basketball-Euroleague: Alba Berlin kassiert herbe Niederlage in Mailand Stand: 14.01.2025 22:30 Uhr

Die Basketballer von Alba Berlin kommen in der Euroleague weiter nicht in Schwung. Der deutsche Vizemeister kassierte am Dienstagabend bei Armani Mailand aufgrund einer katastrophalen zweiten Hälfte ein 68:100 (43:47) und verlor somit zum achten Mal in Folge im bedeutendsten europäischen Wettbewerb.



Mit nur drei Siegen aus 21 Spielen bleibt Alba das Tabellenschlusslicht. Noch im Hinspiel hatten die Hauptstädter verletzungsgeplagt eine Überraschung geliefert und Mailand nach Verlängerung viel umjubelt 105:101 geschlagen.

Mailand zieht im dritten Viertel davon

Im Rückspiel offenbarten sich abermals die Probleme des dauerkriselnden elfmaligen Meisters. Die wenigen guten Phasen blieben aufgrund zu langer schlechter Läufe ohne Wert.



Kurz vor der Halbzeit kämpfte sich das Team von Trainer Israel Gonzalez auf vier Punkte Rückstand heran, im dritten Viertel zog Mailand gleich wieder auf bis zu 18 Punkte davon.



Bester Werfer der Partie war Mailands Spanier Nikola Mirotic mit 21 Punkten. Mailand bleibt unter den Top 10 der Euroleague. Bereits am Donnerstag (20 Uhr) steht der nächste Spieltag an: Alba trifft auf den 21-maligen französischen Meister ASVEL Lyon-Villeurbanne.

