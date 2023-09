Sterne des Sports Ajax Eichwalde wird für soziales Engagement ausgezeichnet Stand: 06.09.2023 14:36 Uhr

Ajax Eichwalde 2000 aus dem Landkreis Dahme-Spreewald hat den "Stern des Sports" in Bronze gewonnen. Mit seinem Projekt "Die Entwicklung vom kleinen Verein hin zum Großsportverein in einer Gemeinde mit 6.500 Einwohnern" stärke der Mehrsportverein den Zusammenhalt in seiner Region, hieß es in einer Mitteilung der Berliner Volksbank, die den Preis jährlich gemeinsam mit dem Deutschen Olympischen Sportbund vergibt. Der Hauptpreis ist mit 1.500 Euro dotiert.

Insgesamt wurden im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung am Dienstag in Potsdam sechs Vereine ausgezeichnet, die sich in besonderer Weise für das Gemeinwohl einsetzen.



Einen "Kleinen Stern" erhielt dabei die SG Grün-Weiss Rehfelde, die mit ihrem Projekt "Allein sind wir stark, gemeinsam unschlagbar" den generationsübergreifenden Zusammenhalt in ihrer Gemeinde stärke. Auf dem dritten Platz landete der SV Blau-Weiß Dahlewitz mit seinem Projekt "Fit for Future", in dem Kinderschutz und der Ausbau des ehrenamtlichen Engagements im Fokus stünden.

Sendung: rbb24, 05.09.2023, 22 Uhr