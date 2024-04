3:2 in Paderborn 3:2 in Paderborn: Hertha BSC mit einem Sieg aus dem Nichts Stand: 05.04.2024 20:26 Uhr

Nach einer über weiten Strecken enttäuschenden Leistung hat es Hertha BSC doch noch zu einem Sieg beim SC Paderborn gebracht. Eklatanten Abwehrfehlern stand dabei vor allem eine enorme Effektivität entgegen. Und starke Einwechselspieler.

Zum Auftakt des 28. Spieltags in der Zweiten Fußball-Bundesliga hat Hertha BSC die Chance gewahrt, doch noch einmal ins Aufstiegsrennen einzugreifen. Beim SC Paderborn gewannen die Berliner mit 3:2 (1:1). Die Tore erzielten Raphael Obermair (16. Minute) und Visar Musliu (59.) für Paderborn sowie Aymen Barkok, Bilal Hussein (86.) und Haris Tabakovic (90.) für Hertha. Durch Sieg rückt die Mannschaft vorübergehend auf Rang sechs, mit mit nun nur noch fünf Punkten Rückstand auf Relegationsplatz drei.

Paderborn mit einem Gastgeschenk

Paderborn begann schwungvoll, vor allem das Tempo von Außenstürmer Sirlord Conteh bereitete der Hertha immer wieder Probleme. Dessen Hereingabe nach Konter war es auch, die Berlins Rechtsverteidiger Jonjoe Kenny zum vermeintlichen 1:0 ins eigene Netz lenkte (6. Minute). Allerdings zählte das Tor wegen einer vorausgegangen Abseitsstellung zurecht nicht. Hertha wusste sich anschließend häufiger nur durch Foulspiel zu helfen. Nicht ohne Folgen. So setzte zunächst Calvin Brackelmann einen Freistoß aus rund 20 Metern an die Latte. Und das mit derart viel Schmackes, dass naheliegende Seismographen sich zumindest kurz gewundert haben dürften (11.).



Fünf Minuten später war es erneut ein Freistoß, der dann zur Paderborner Führung gereichte. Gegen den perfekt ins Toreck fliegenden Freistoß von Raphael Obermair waren sowohl die Berliner Mauer (und das will, historisch betracht, etwas heißen) als auch Torhüter Marius Gersbeck gänzlich chancenlos.

Umso erstaunlicher, dass die Gäste, die bis dahin nicht erwähnenswert in Erscheinung getreten waren, nur eine Minute später zum direkten Ausgleich kamen. Allerdings nur unter Annahme eines großzügigen Gastgeschenks von Paderborns Kai Klefisch, der sich unter minimalen Gegnerdruck nicht entscheiden konnte, ob er den Ball annehmen oder passen wollte, weshalb er ihn auf nur schwer wiederholbare Weise direkt in Berliner Beine brachte. In der Folge liefen Palko Dardai und Aymen Barkok im Paarflug und ohne Gegner in Sicht auf das Paderborner Tor zu. Nach Querpass von Dardai hatte Barkok schließlich keine Mühe, aus wenigen Metern zum 1:1 einzuschieben.



Danach aber fand das Spiel in seine scheinbar natürliche Form zurück. Hertha bot Paderborn Räume und Möglichkeiten. Allein ein weiteres Tor wollte nicht fallen, trotz guter Möglichkeiten (Conteh, 30. und 44., Zehnter, 41.) und einem weiteren Lattentreffer. Nach einem Eckball köpfte Paderborns in diesem Augenblick äußerst luftig verteidigter Abwehrchef Visar Musliu gekonnt gegen den eigenen Laufweg, aber doch nicht genau genug (36.).

Hertha dreht das Spiel aus dem Nichts

Auch die zweite Halbzeit begann unverändert. Nach Hereingabe von der rechten Seite war es Sebastian Klaas, der den Ball nach Strafraumgetümmel zwar an Hertha-Schlussmann Marius Gersbeck vorbei stocherte, jedoch nicht an der Rettungsgrätsche von Kenny (48.). In der 60. Minute gelang dem erneut absurd ungedeckten Musliu schließlich, wofür er eine Stunde lang trainiert hatte — ein Kopfballtor nach Eckball.



Hertha schien geschlagen, kam aber doch noch zum Ausgleich. Weil Paderborn nach der Führung zu wenig investierte und Hertha wie aus dem Nichts zunächst durch den eingewechselten Bilal Hussein zum Ausgleich kam (86.), als er eine flache Hereingabe von Kenny aus wenigen Metern über die Linie brachte. Nur um in der 90. Minute nach Konter und famoser Einzelleistung des ebenfalls eingewechselen Ibrahim Maza sogar den Siegtreffer durch Haris Tabakovic bejubeln zu dürfen. Der Schweizer musste nach Querpass von Maza aus zwei Metern nur noch den Fuß hinhalten.

