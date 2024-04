Seit Dezember ohne Auswärtssieg Kurioses Eigentor - Schalke verspielt Sieg in Hannover Stand: 07.04.2024 16:12 Uhr

Auswärts kann Schalke 04 in der 2. Fußball-Bundesliga einfach nicht gewinnen: Gegen Hannover 96 lag der Klub am Sonntag (07.04.2024) lange vorne, dann traf ein Schalker ins eigene Tor.

Es lief die 81. Minute, als Hannovers Cedric Teuchert auf das Tor der Schalker zulief. Beim Versuch, Teuchert vom Ball zu trennen, fälschte Gegenspieler Paul Seguin unglücklich ins eigene Tor ab. Es war der 1:1 (0:1)-Endstand im Spiel zwischen Hannover 96 und Schalke 04.

Zuvor hatte Assan Ouédraogo Schalke in der 17. Minute in Führung gebracht. Er kam auf der rechten Seite an den Ball, setzte sich gegen zwei Gegenspieler durch und zog in den Strafraum. Dann schoss er aufs lange Eck, flach und platziert. Hannovers Torhüter Ron-Robert Zieler war ohne Chance.

Für Ouédraogo, 17, war es der zweite Saisontreffer. Lange sah es so aus, als könne er damit die Negativserie seines Vereins beenden. Doch zum ersten Schalker Auswärtssieg seit Mitte Dezember reichte sein Tor nicht.

Nielsen geht zu Boden - kein Strafstoß für Hannover

Das Schalker Talent stand auch in der Folge im Mittelpunkt. Als Ouédraogo in der 21. Minute im eigenen Strafraum auftauchte und Gegenspieler Havard Nielsen dabei wohl leicht am Knöchel berührte, ließ Schiedsrichter Frank Willenborg ließ sehr zum Unwillen von Hannovers Norweger weiterspielen. Auch der VAR schaltete sich nicht ein.

Zieler rettet Hannover

Nach knapp einer Stunde wurde Ouédraogo ausgewechselt. Zu diesem Zeitpunkt hätte Schalke auch mit zwei Toren Vorsprung führen können. In der 29. Minute legte Ouédraogo für Simon Terodde auf, der schon im Strafraum stand und aus der Drehung direkt abzog. Hannovers Torhüter Zieler rettete mit einem tollen Reflex.

Ansonsten war es für Zieler lange kein besonders gelungener Nachmittag. Weil er fünf Minuten später einen Schuss von Thomas Ouwejan falsch einschätzte und dann so eben noch zur Ecke klären konnte. Vor allem aber, weil er aus einiger Entfernung mit ansehen musste, wie seine Mitspieler Lücken in Schalkes Defensive suchten, aber kaum einmal fanden.

Chancen für 96, das in diesem Jahr zuvor überhaupt erst ein Spiel in der 2. Bundesliga verloren hatte, waren selten. Die erste nennenswerte Möglichkeit hatte Nicolò Tresoldi kurz nach Wiederanpfiff, als er aus wenigen Metern frei zum Kopfball kam, aber über das Tor köpfte (50.).

Eigentor - Schalkes Seguin im Pech

Es blieb lange Hannovers beste Torchance. Dann kam jene Szene in der 81. Minute: Alles begann mit einem Einwurf für Schalke und einem Ballgewinn von 96. Anschließend konterten die Niedersachsen über den Ex-Schalker Teuchert. Er startete in der eigenen Hälfte, lief mit dem Ball bis weit in den gegnerischen Strafraum. Dann streckte Seguin den Fuß aus und fälschte ab.

Hannover muss nach Braunschweig

Hannover 96 muss am 29. Spieltag zum Derby bei Aufsteiger Braunschweig (14.04., 13.30 Uhr) antreten. Schalke 04 empfängt tags zuvor den 1. FC Nürnberg (13.04., 20.30 Uhr).