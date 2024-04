FC Hansa schöpft Hoffnung Rostock gewinnt Kellerduell gegen Wiesbaden Stand: 05.04.2024 21:10 Uhr

In der 2. Fußball-Bundesliga hat der FC Hansa Rostock zum Auftakt des 28. Spieltags gegen den SV Wehen Wiesbaden mit 3:1 (0:0) gewonnen. Am Freitagabend (05.04.2024) sorgten Rostocks Damian Roßbach (51. Minute), Kai Pröger (72.) und Svante Ingelsson (94.) für neue Hoffnung auf den Klassenverbleib. Der Anschlusstreffer durch Ivan Prtajin (78.) war zu wenig für Wehen Wiesbaden.

Mit dem Sieg konnte Rostock zumindest vorläufig den vorletzten Tabellenplatz verlassen und liegt im engen Abstiegskampf der 2. Liga mit jetzt 31 Punkten auf Platz 15. Die punktgleichen Hessen stehen nach der dritten Niederlage in Folge auf Platz 13 und müssen den Blick weiter nach unten richten.

Rostock spielbestimmend, aber harmlos

Der FC Hansa Rostock war im verregneten Ostseestadion von Beginn an das aktivere Team. Der Mannschaft von Trainer Mersad Selimbegović war der Siegeswille besonders in der Anfangsphase anzumerken. Richtige Torgefahr konnten die Rostocker zunächst aber nicht entwickeln.

Auch Wiesbadens Offensivabteilung setzte in der ersten Hälfte kaum Impulse. Nur kurz vor der Pause setzten ein Freistoß von Robin Heußer und ein Kopfball von Aleksandar Vukotic FCH-Keeper Markus Kolke unter Druck.

Wiesbaden mit Horrorstart in die zweite Halbzeit

Die zweite Halbzeit startete dann turbulent. Einen Freistoß von Simon Rhein von der linken Seite köpfte Damian Roßbach gegen drei Gegenspieler ins Netz zur Rostocker Führung (51). 64 Sekunden nach dem Gegentor kam es für Wiesbaden noch dicker. Bjarke Jacobsen verlor die Nerven und sah nach einem rüden Einsteigen von hinten gegen Nico Neidhart die Rote Karte (52.). Ein schlimmer Einstand für die Mannschaft von Trainer Kauczinski in Halbzeit zwei.

Trotz Unterzahl hätte Wehen Wiesbaden in der Folge beinahe den Ausgleich erzielt. Doch den Schuss aus kurzer Distanz von John Iredale konnte Hansa-Torwart Kolke mit einem tollen Reflex parieren (70.). Statt des Ausgleichs konterte sich Rostock wenig später zum nächsten Treffer. Kai Pröger schloss einen schnellen Gegenstoß über Ingelsson zum 2:0 ab (72.).

"Es war brutal wichtig für uns. Die ganze Woche haben wir darauf hingearbeitet und wollten Wiesbaden in den ganzen Schlamassel da untern reinziehen. Trotz ein paar Wacklern, war das ein verdienter Sieg", sagte Rostocks Trainer Mersad Selimbegović nach der Partie am Sportschau-Mikro.

Wiesbaden gab sich aber noch nicht geschlagen und kam über Ivan Prtajin zum Anschlusstreffer (78.). Somit entwickelte sich in den letzten Minuten noch einmal Hochspannung. Aber am Ende besiegelte der Schwede Svante Ingelsson den Rostocker Heimsieg mit seinem Treffer zum 3:1 in der Nachspielzeit (94.).

Rostock bei Hertha, Wiesbaden empfängt Düsseldorf

Am 29. Spieltag spielt Rostock am Freitagabend (12.04.2024, 18.30 Uhr) bei der Hertha. Wiesbaden empfängt am Samstagmittag (13 Uhr) die Fortuna aus Düsseldorf.