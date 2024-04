42. Zehnter verlangt Gersbeck alles ab! Herthas Keeper faustet eine Flanke mit der linken Hand suboptimal direkt vor die Füße des Ex-Augsburgers, der aus halblinken 13 Metern direkt mit dem linken Spann abzieht. Gersbeck wirft sich heldenhaft dazwischen und verhindert damit den erneuten Rückstand.

40. Conteh köpft nach einem Flugball vom rechten Flügel vom linken Fünfereck vor den rechten Pfosten. In höchster Not klärt Abwehrmann Márton Dárdai risikoreich per Stirn über den rechten Winkel.

39. Auch Hertha hilft hier und heute nur ein dreifacher Punktgewinn weiter, will sie den Blick in der Tabelle noch einmal nach oben richten: Mit einem Sieg würde sie auf fünf Punkte an Relegationsrang drei heranrücken.

36. Paderborn scheitert zum zweiten Mal am Aluminium! Kapitän Musliu erreicht eine scharfe Eckstoßflanke Obermairs von der rechten Fahne an der halblinken Fünfereck. Er nickt bei nicht optimalem Timing auf die halbrechte Ecke und trifft nur die Oberkante des Querbalkens.

33. ... Kennys Ausführung mit dem rechten Innenrist ist zu niedrig angesetzt und bleibt in der Paderborner Mauer hängen.

32. Karbownik wird unweit der halblinken Sechzehnerkante durch Hoffmeier zu Fall gebracht...

31. Conteh hat das 2:1 auf dem Fuß! Der Ex-Magdeburger wird in der halblinken Spur durch einen langen Schlag in die Tiefe geschickt. Im Sechzehner angekommen, lupft er den Ball über den herauslaufenden Keeper Gersbeck hinweg in Richtung langer Ecke. Der Versuch landet hinter dem Kasten.

29. Nach dem Gegentor haben die Blau-Schwarzen deutlich mehr Mühe, das Mittelfeld zu überbrücken und im letzten Drittel aufzutauchen. Im Falle eines Sieges würden sie den Rückstand auf Rang drei mindestens bis morgen auf vier Punkte verkürzen.

26. Klefisch wandelt einen aufspringenden Ball im offensiven Zentrum per rechtem Spann in eine temporeiche Direktabnahme um. Der Versuch aus gut 23 Metern ist aber viel zu hoch angesetzt, rauscht weit über Gersbecks Gehäuse hinweg.

23. Reese setzt sich auf der linken Außenbahn durch und flankt scharf an das ferne Fünfereck. Vor dem lauernden Tabakovic ist der rechtzeitig vorgerückte Schlussmann Boevink zur Stelle und pflückt den Ball aus der Luft.

20. In Zweitligaspielen mit Berliner Beteiligung sind in dieser Saison bereits 101 Tore gefallen. Der Bundesligaabsteiger ist also ein echter Garant für Unterhaltung. Er stellt die drittbeste Offensive, aber auch die sechstschwächste Abwehr.

17. Aymane Barkok Hertha BSC Tooor für Hertha BSC, 1:1 durch Aymane Barkok

Hertha gelingt die schnelle Antwort! Klefisch lässt sich den Ball in der letzten Linie auf halblinks abnehmen. Palkó Dárdai treibt ihn bis in den Sechzehner und legt uneigennützig quer für den freien Barkok, der aus gut sieben Metern nur noch einschieben muss.

16. Raphael Obermair Paderborn Tooor für SC Paderborn 07, 1:0 durch Raphael Obermair

... und diesmal findet der ruhende Ball den Weg in die Maschen! Obermair zirkelt den Freistoß aus gut halblinken 25 Metern mit dem rechten Innenrist über die rote Mauer hinweg. Der Schuss berührt den linken Innenpfosten und fliegt dann unhaltbar in die Maschen.

15. Nachdem Bilbija von Klemens' seitlichem Tritt niedergestreckt worden ist, gibt es den nächsten Freistoß für die Hausherren in guter Position...

14. Die Kwasniok-Auswahl attackiert mit sehr hoher Geschwindigkeit, setzt vor allem über ihre rechte Außenbahn viele Akzente. Sie findet allerdings auch große Räume vor; Hertha steht hinten alles andere als geordnet.

11. ... Brackelmann lässt das Gästegehäuse zittern! Der Abwehrmann donnert den Ball mit dem linken Spann ohne Kompromisse mittig auf den Kasten. Der wuchtige Schuss klatscht an die Unterkante der Latte, setzt klar vor der Linie auf und wird dann geklärt.

10. Barkok unterläuft direkt an der mittigen Kante des eigenen Sechzehners ein Handspiels, sodass der SCP ein Freistoß in aussichtsreicher Position zugesprochen bekommt...

9. Conteh ist auf dem rechten Flügel durchgebrochen, nutzt die freie Bahn in Richtung Strafraum. Er spielt flach und hart vor den Kasten. Kenny will klären, befördert den Ball aus mittigen sechs Metern aber in den eigenen Kasten. Die Fahne des Assistenten geht aber direkt hoch: Conteh hat beim vorbereitenden Steilpass aus dem Mittelfeld gut einen Meter im Abseits gestanden.

7. Conteh aus der Drehung! Der Ex-Magdeburger ist auf der rechten Strafraumseite Adressat eines flachen Anspiels Klefischs. Nach schneller Drehung schießt er aus 14 Metern auf die flache halblinke Ecke. Gersbeck ist schnell unten und hält den Ball fest.

5. Die in roter Kleidung agierenden Hauptstädter verzeichnen in den ersten Momenten Ballbesitzvorteile. Nach Reeses langem Einwurf vom linken Flügel verlängert Barkok im Sechzehner per Kopf, bevor Tabakovic ein Offensivfoul begeht.

2. Bilbija treibt den Ball nach einem weiten Abwurf Boevinks durch das Mittelfeld und will Mittelstürmer Kostons mit einem Steilpass auf die linke Sechzehnerseite bedienen. Das Anspiel ist zu schnell geraten und wird von Gästekeeper Gersbeck aufgenommen.

1. Paderborn gegen Hertha – Halbzeit eins in der Home-Deluxe-Arena ist eröffnet!

1. Spielbeginn

Die beiden Mannschaften haben soeben den Rasen betreten.

Bei den Hauptstädtern, die das Hinspiel Ende Oktober im Olympiastadion dank der Treffer Tabakovics (11., 54.) und Kennys (45.+3) mit 3:1 für sich entschieden und deren Offensivabteilung mit 53 Treffern die drittbeste der 2. Bundesliga ist, stellt Coach Pál Dárdai nach dem 3:3-Heimremis gegen den 1. FC Nürnberg ebenfalls dreimal um. Barkok, Niederlechner und Palkó Dárdai nehmen die Plätze Dudziaks, Mazas (beide auf der Bank) und Winklers (Gelbsperre) ein.

Auf Seiten der Ostwestfalen, die mit fünf Siegen, drei Unentschieden und fünf Niederlagen nur Platz 14 der Heimtabelle des nationalen Fußball-Unterhauses belegen und deren Tordifferenz mit -4 die schlechteste der Teams der oberen Tabellenhälfte ist, hat Trainer Łukasz Kwasniok im Vergleich zur 1:2-Auswärtspleite beim FC St. Pauli drei personelle Änderungen vorgenommen. Anstelle von Kinsombi (Bank), Hansen (Syndesmosebandriss) und Grimaldi (Gelb-Rot-Sperre) beginnen Brackelmann, Klefisch und Kostons.

Hertha BSC lässt ebenfalls die nötige Konstanz sowohl innerhalb der Spiele als auch in den Ergebnissen vermissen, um noch einmal oben anzugreifen. Hatten sich die Blau-Weißen Mitte Februar mit zwei Siegen in Serie in entfernte Sichtweite zum Aufstiegsrelegationsplatz gebracht, gewannen sie von ihren jüngsten fünf Einsätzen nur noch einen. Nach dem spektakulären 5:3-Heimerfolg gegen den FC Schalke 04 zeigte Hertha gegen den 1. FC Nürnberg ebenfalls vor eigenem Publikum immerhin große Moral, holte nach 0:2- und 1:3-Rückstanden noch ein 3:3-Remis.

Der SC Paderborn 07 dürfte seine Chancen, auf der Zielgerade im Aufstiegsrennen mitmischen zu können, im März endgültig verspielt haben. Nachdem die Blau-Schwarzen ihre in der Adventszeit erarbeitete Verfolgerstellung in den ersten Rückrundenwochen gewahrt hatten, zogen sie aus den vier Partien im vergangenen Monat lediglich zwei Zähler. Zuletzt verlor der SCP infolge der 1:2-Heimniederlage gegen Eintracht Braunschweig mit 1:2 beim Tabellenführer FC St. Pauli. Der Rückstand auf Rang drei wuchs auf sieben Punkte an.