buten un binnen Wird die Tour nach Wolfsburg für die Werder-Fans wieder zur Tortur?

In der vergangenen Saison setzte die Polizei die Bremer Fans am Wolfsburger Hauptbahnhof zeitweise fest. Am Sonntag könnten nun wieder Turbulenzen bei der Anreise drohen.

Die Auswärtspartie beim VfL Wolfsburg endete in der vergangenen Saison für viele Werder-Fans mit viel Frust. Sportlich war das 2:2 am ersten Spieltag durchaus zufriedenstellend, doch viele Anhängerinnen und Anhänger kamen gar nicht am Wolfsburger Stadion an. Der Grund: Die Polizei hatte sie am Wolfsburger Hauptbahnhof festgesetzt, um sie Kontrollen zu unterziehen. Dadurch, so teilte die Polizei seinerzeit mit, sollte verhindert werden, dass Pyrotechnik ins Stadion gelangt. Teile der Bremer Fans entschieden sicher daher dafür, direkt wieder den Heimweg anzutreten.

Am Sonntag um 15:30 Uhr spielt Werder nun wieder in Wolfsburg. Im Vorfeld hat das niedersächsische Innenministerium die Ansetzungen der DFL kritisiert. Diese hat nicht nur das Spiel der Bremer in Wolfsburg auf den Samstag gelegt, sondern auch das Derby in der 2. Liga zwischen Hannover 96 und Eintracht Braunschweig (13:30 Uhr). Nun könnte es dazu kommen, dass auf dem Hauptbahnhof in Hannover mehrere unterschiedliche Fanlager aufeinandertreffen.

Werder hinterlegt Wünsche für seine Fans

Werder rechnet damit, dass sich 3.500 Fans mit auf den Weg nach Wolfsburg machen werden. "Wir haben uns dafür eingesetzt, dass ab Hannover eine Kapazitätserweiterung von zwei Zügen nach Wolfsburg erfolgt. Genauso auf der Rückreise", berichtete Werders Medienbeauftragter Norman Ibenthal am Freitag. "Das heißt, dass mindestens einer, vielleicht auch mehrere Waggons noch drangehängt werden."

Ebenso hat der Klub laut Ibenthal den Wunsch hinterlegt, dass die Bremer Fans beim Umsteigen in Hannover nicht das Gleis wechseln müssen. Ob dies klappt, könne aber wohl erst kurzfristig entschieden werden.

