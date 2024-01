buten un binnen Werners Rekordserie und 4 weitere Fakten zu Werders Freiburg-Spiel Stand: 27.01.2024 08:00 Uhr

Seit fünf Partien sind die Bremer aktuell in der Bundesliga ungeschlagen. Gegen die Freiburger lief es für sie zuletzt allerdings nicht sonderlich gut.

1. Werders Serie in der Bundesliga

Der Sieg bei den Bayern war eine Überraschung, bestätigt aber den Bremer Aufwärtstrend. Seit fünf Spielen ist Werder in der Bundesliga ungeschlagen. Da können nur Bayer Leverkusen (noch ohne Niederlage in dieser Saison) und der 1. FC Heidenheim mithalten. Für Coach Ole Werner ist es bisher seine Rekordserie in der Bundesliga.

2. Auch bei den Freiburgern ist die Euphorie groß

In Bremen war die Freude nach dem Coup in München groß. Aber auch die Freiburger erlebten ein erfolgreiches Wochenende. Beim Spiel gegen die TSG Hoffenheim führten sie bereits mit 2:0, ehe die Hoffenheimer ausglichen. In Unterzahl gelang dann aber noch der Siegtreffer zum 3:2.

3. Zuletzt lief es für Werder schlecht gegen die Breisgauer

Seit fünf Partien konnten die Bremer in der Bundesliga nicht mehr gegen die Freiburger gewinnen. Letztmals gelang dies am 23. Mai 2020. Damals holten die Bremer im Abstiegskampf dank des Tores von Leonardo Bittencourt beim 1:0-Sieg einen wichtigen Dreier.

4. Ein Schwaneweder ist Freiburgs bester Torjäger

Sechs Tore hat Lucas Höler bisher für die Breisgauer erzielt – mehr als jeder andere in seinem Team. Aufgewachsen ist der Stürmer in Schwanewede, also vor den Toren Bremens. Für Werder hat 29-Jährige bisher noch nie gespielt.

5. Großer Vorsprung auf die Abstiegsränge

Neun Punkte Vorsprung weisen die Bremer momentan auf die Abstiegsplätze auf. Ein gutes Polster, auf dem das Team sich allerdings nicht ausruhen sollte. Schließlich weiß Werder allzu gut, dass auch große Vorsprünge noch verspielt werden kann. So lagen die Bremer in der Saison 2020/21 nach 24 Spieltagen zwölf Punkte vor Platz 17 und elf Punkte vor Rang 16, stiegen am Ende der Saison aber noch ab.

