buten un binnen Werners Jubiläum und 4 weitere Fakten vor Werders Spiel gegen Leipzig

Um 18:30 Uhr steht Werders Ole Werner zum 50. Mal als Bundesliga-Trainer am Seitenrand. Duelle mit Leipzigs Marco Rose gingen für die Bremer aber selten gut aus.

1. Werder war zuletzt nur von den Topteams zu knacken

In den vergangenen sieben Partien in der Bundesliga ist die Bremer Bilanz ausgeglichen. Zweimal hat Werder gewonnen, dreimal Unentschieden gespielt und zweimal verloren. Die Niederlagen kassierten die Bremer dabei gegen die Topteams Bayer Leverkusen (0:3) und VfB Stuttgart (0:2). Schlecht für Werder: Auch die aktuell auf dem dritten Platz liegenden Leipziger sind ein Topteam.

2. Coach Werner feiert ein Jubiläum

Ole Werner wird am Dienstag zum 50. Mal als Coach in der Bundesliga an der Seitenlinie stehen. Sämtliche Spiele hat er mit den Bremern seit dem Aufstieg 2022 absolviert.

3. Gewinnen kann Werder nur im Weser-Stadion

13 ihrer derzeit 15 Punkte haben die Bremer im Weser-Stadion geholt. Auch seine vier Saisonsiege hat das Team allesamt zu Hause eingefahren.

4. Gegen Leipzigs Coach Rose sieht es schlecht aus

Als Coach von Borussia Mönchengladbach und RB Leipzig hat Marco Rose bisher sechsmal gegen die Bremer gespielt. Seine Bilanz ist dabei fast makellos. Fünfmal gewannen seine Teams, einmal konnte Werder immerhin ein Unentschieden erringen.

5. In der Luft sind nur die Bayern besser als Werder

Bereits acht Treffer haben die Bremer in dieser Saison per Kopf erzielt. Kassiert haben sie derweil aber nur zwei Tore per Kopfball. In beiden Statistiken sind nur die Bayern in der Bundesliga noch besser als sie.

