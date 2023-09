buten un binnen Werders Neuzugang Borré köpft Kolumbien zum Sieg Stand: 08.09.2023 11:51 Uhr

Bei den Bremern soll Rafael Borré im Sturm Niclas Füllkrug ersetzen. Für die Kolumbianer hat er jetzt erneut seine Qualität gezeigt.

Beim 4:0 gegen Mainz 05 lief es bei Werder auch ohne Rafael Borré. Dennoch ist er einer der Hoffnungsträger in Bremen. Nach dem Abgang von Niclas Füllkrug soll der Stürmer dafür sorgen, dass Werder erneut genug Tore schießt, um in der Bundesliga zu bleiben.

Seine Treffsicherheit hat der 27-Jährige dabei in der vergangenen Nacht gezeigt. Beim 1:0 der Kolumbianer gegen Venezuela erzielte Borré per Kopfball in der 46. Minute den Siegtreffer. Nächste Woche, in der Nacht auf Mittwoch (2:30 Uhr) steht im Rahmen der Qualifikation für die WM 2026 in Chile noch ein weiteres Spiel für ihn an, ehe er im Werder-Trikot loslegen kann.

