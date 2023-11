buten un binnen Werders Joker-Power und 4 weitere Fakten vor dem Wolfsburg-Spiel Stand: 05.11.2023 07:54 Uhr

Beim Spiel gegen den VfL Wolfsburg (15:30 Uhr) könnten die Bremer die Nummer eins im Norden werden. Auswärts läuft es beim Team von Ole Werner bisher aber gar nicht.

1. Werders Auswärtsflaute

Für die Bremer sind Partien in fremden Stadien in dieser Saison bisher eine einzige Enttäuschung. Viermal traten sie auswärts an, jedes Mal gingen sie als Verlierer vom Platz.

2. Wird Werder die Nummer 1 im Norden?

Nach einem guten Start in die Saison sind die Wolfsburger im Oktober ins Taumeln geraten. Falls Werder die Partie mit zwei Toren Unterschied gewinnt, würde das Team in der Tabelle am VfL vorbeiziehen. Damit ginge einher, dass die Bremer im deutschen Profifußball dann das erfolgreichste Team aus dem Norden wären.

3. Wolfsburgs Abhängigkeit von Wind

Mit Jonas Wind haben die Wolfsburger einen echten Goalgetter in ihren Reihen. Acht Treffer hat der Däne in den ersten neun Partien dieser Saison bereits erzielt. Seinen Teamkameraden gelangem insgesamt aber nur fünf weitere.

4. Werners Joker stechen

Werder-Coach Ole Werner hat ein gutes Händchen in dieser Saison. Schon fünfmal haben Bremer an den ersten neun Spieltagen nach ihrer Einwechslung noch ein Tor erzielt. Das ist der Topwert der Bundesliga. Die Wolfsburger hingegen sind bisher noch ohne Joker-Tor.

5. Wolfsburg punktet gern zu Hause

Wie bei Werder läuft es auch bei den Wolfsburgern auswärts nicht so wirklich. Neun ihrer zwölf Punkte haben sie im eigenen Stadion geholt.

Mehr zum Thema:

Dieses Thema im Programm:

Sportblitz, 3. November 2023, 18:06 Uhr