buten un binnen Werders Gruev und Burke sind in Verhandlungen mit anderen Klubs Stand: 31.08.2023 08:15 Uhr

Werder hat sowohl Oliver Burke als auch Ilia Gruev vom Training freigestellt. Das Duo steht somit kurz vor dem Absprung aus Bremen.

Die Werder-Spieler Oliver Burke und Ilia Gruev stehen kurz vor einem Wechsel. Wie Werder Bremen am Mittwochvormittag mitteilten, befinden sich sowohl Burke als auch Gruev in Verhandlungen mit anderen Vereinen. Das Duo ist somit vom Training festgestellt.

Laut Werder ist Burke bereits seit Dienstag in Gesprächen mit einem potenziell neuen Klub. Medienberichten zufolge soll der Schotte in Kontakt mit einem englischen Zweitligisten stehen. Gruev hingegen wurde immer wieder mit einem Wechsel zum niederländischen Spitzenteam Ajax Amsterdam in Verbindung gebracht. Übereinstimmen Medienberichten zufolge soll aber auch der englische Erstliga-Absteiger Leeds United ein ernsthafter Kandidat sein.

Burke und Gruev waren bei Werder zuletzt nur Ersatz

Beide Spieler waren bei den Grün-Weißen zuletzt außen vor. Obwohl Gruev in der vergangenen Saison zwischenzeitlich als defensiver Mittelfeldakteur gesetzt war, kam er in der laufenden Saison nur auf einen Kurzeinsatz (Einwechslung beim 0:1 in Freiburg nach 87 Minuten).

Burke wiederum lief in der vergangenen Rückrunde bereits auf Leihbasis für den englischen Zweitligisten FC Millwall auf, kehrte aber im Sommer zu Werder zurück. Während er beim Pokal-Aus in Köln als rechter Außebahnspieler von Beginn an auflief und beim Liga-Auftakt gegen Bayern immerhin eingewechselt wurde, stand er gegen Freiburg nicht einmal mehr im Kader.

