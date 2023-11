buten un binnen Werders Ducksch erklärt sein Freistoßtor – und lobt Borré Stand: 05.11.2023 19:51 Uhr

Sehenswert traf Marvin Ducksch für die Bremer in Wolfsburg. Auch bei Sturmpartner Rafael Borré läuft es mittlerweile. Dieser macht es laut Ducksch nun "richtig gut".

Von Karsten Lübben

Erst sieben Minuten waren am Sonntag im Wolfsburger Stadion gespielt, als die Werder-Fans zum ersten Mal jubeln durften. Marvin Ducksch hatte für die Bremer getroffen – und das äußerst sehenswert. Der Stürmer zwirbelte einen Freistoß direkt in den Winkel. Wolfsburgs Keeper Pavao Pervan setzte nicht einmal mehr zum Versuch einer Parade an, sondern schaute dem Ball lediglich hinterher.

"Ich habe gesehen, dass die Mauer sehr günstig für mich stand und ich auch so um die Mauer herumgekommen wäre", erzählte Ducksch im Anschluss im ARD-Interview. "Ich glaube, dieses Mal habe ich den Ball wieder richtig gut getroffen. Zum Glück ist er dann auch reingegangen."

Borré holte den Freistoß für Ducksch heraus

Dass Ducksch bei ruhenden Bällen viel Gefühl im Fuß besitzt, hat er in der Vergangenheit schon mehrmals unter Beweis gestellt. In der vergangenen Saison traf er auch beim 3:0 gegen den VfL Wolfsburg per Freistoß. Damals schob er den Ball in Ronaldinho-Manier unter der Mauer hindurch. Auch in der 2. Liga traf er per Freistoß einmal sehenswert im Derby gegen den HSV. Bitter für Ducksch damals: Der Treffer zählte nicht, weil Mitchell Weiser sich unerlaubterweise mit in die Hamburger Mauer gestellt hatte.

Auch Leonardo Bittencourt hat Duckschs Freistoßtor gegen die Wolfsburger sichtlich gefallen. Hier jubelten sie direkt danach gemeinsam.

Gegen die Wolfsburger hat der 29-Jährige sein Können nun mal wieder unter Beweis gestellt. Dass er dies durfte, hat er auch seinem Sturmpartner Rafael Borré zu verdanken, der den Freistoß zuvor herausgeholt hatte. Der Kolumbianer wurde auch später noch wichtig, als er per Kopf in der 65. Minute den 2:2-Ausgleich erzielte. Von Ducksch gab es dafür im Anschluss viel Lob.

Der Junge macht es richtig gut. Ich glaube, dass er mittlerweile auch unsere Abläufe verinnerlicht hat. Er weiß, was wir spielen wollen. Er weiß, wie wir verteidigen wollen. Klar braucht das immer ein bisschen Anlaufzeit. Aber ich glaube, der Junge gibt uns enorm viel und wird noch sehr, sehr wichtig für uns sein.

(Marvin Ducksch im ARD-Interview)

Wird Borré jetzt Duckschs fester Sturmpartner?

Coach Ole Werner wollte sich im bisherigen Verlauf der Saison noch nicht auf einen Sturmpartner für Ducksch festlegen. Auch Justin Njinmah und Nick Woltemade hoffen auf diesen Platz. David Kownacki hat eine eine starke Vorbereitung gespielt, konnte diese Leistungen im Anschluss aber nicht bestätigen. Borré erhielt nun zum zweiten Mal in Folge das Vertrauen und bewies seine Knipser-Qualitäten. Im siebten Einsatz erzielte er sein zweites Tor für Werder.

Rafael Borré herzte Marvin Ducksch nach dessen Freistoßtor. Später traf auch der Kolumbianer noch.

Ducksch war am Sonntag jedoch nicht nur mit Sturmpartner Borré, sondern mit dem gesamten Team zufrieden. "Schade,dass wir uns nicht belohnt haben", haderte er zwar mit dem verpassten Sieg, doch die Leistung lässt ihn optimistisch auf die kommenden Spiele blicken. "Ich glaube, dass wir auf dem richtigen Weg sind und unsere Siege einfahren werden", so der mittlerweile auch für die Nationalmannschaft gehandelte Stürmer.

