buten un binnen Werders 1. Auswärtspunkt: Bremer holen in Wolfsburg ein 2:2 Stand: 05.11.2023 17:30 Uhr

Marvin Ducksch brachte Werder durch einen traumhaften Freistoß gegen die Wolfsburger früh in Führung. Am Ende reichte es zumindest für ein Unentschieden.

Von Karsten Lübben

Werder hat am Sonntag beim VfL Wolfsburg 2:2 gespielt. Nach zuvor vier Niederlagen in den Auswärtsspielen konnte das Team erstmals in dieser Saison etwas Zählbares auf den Weg zurück nach Bremen nehmen.

Schon in der siebten Minute brachte Marvin Ducksch Werder in Führung. Nachdem Rafael Borré kurz vor dem Strafraum gefoult wurde, nahm Ducksch sich den Ball für den fälligen Freistoß. Diesen schlenzte der Stürmer perfekt zum 1:0 in den Winkel.

Marvin Ducksch erzielte früh das 1:0 für Werder. Sein Freistoß ging direkt in den Winkel.

Von den Wolfsburgern kam im Anschluss nicht allzu viel. Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld von Vaclav Cerny köpfte Maxence Lacroix den Ball aufs Tor. Keeper Michael Zetterer konnte er damit aber nicht in Gefahr bringen (25.) In der 31. Minute hätte Werder fast auf 2:0 erhöht. Nach einer Hereingabe von Mitchell Weiser stocherte Romano Schmid den Ball aufs Tor, doch Wolfsburgs Torwart Pavao Pervan konnte noch parieren. Borré verpasste knapp den Abpraller.

Jung und Zetterer werden beim 1:1 getunnelt

Stattdessen glichen die Wolfsburger einige Minuten später ein wenig aus dem Nichts aus. Joakim Maehle konnte sich auf der rechten Seite durchsetzen und spielte im Strafraum Vaclav Cerny frei. Der Tscheche hatte dann das Glück, dass sein Schuss bei Anthony Jung und Zetterer durch die Beine ging (37.).

Im Anschluss verloren die Bremer kurzzeitig den Faden, sodass Jonas Wind drei Minuten später fast das 2:1 für die Wolfsburger erzielt hätte. Zetterer konnte den Schuss des Dänen aber sicher parieren.

Werder antwortet schnell auf Wolfsburgs Führung

Im zweiten Durchgang kamen beide Teams direkt zu Möglichkeiten. Einen Cerny-Schuss konnte Marco Friedl zum Eckball klären (47.). Für die Bremer kam Ducksch nach einer Flanke von Mitchell Weiser zum Kopfball. Den Ball konnte er jedoch nicht mehr ausreichend aufs Tor drücken (48.). Auch Jens Stage brachte eine Weiser-Flanke nicht aufs Tor (52.).

Rafael Borré glich für Werder gegen die Wolfsburger zum 2:2 aus.

Einen gut ausgespielten Angriff über die rechte Seite nutzten die Wolfsburger dann in der 59. Minute zum 2:1. Maehle brachte den Ball vor das Tor und Lovro Majer leitete diesen stark mit der Hacke auf Kevin Paredes, der problemlos einschieben konnte.Allzu lang währte die Freude allerdings nicht, denn Werder gelang rasch der Ausgleich. Weiser flankte erneut in den Strafraum und fand dieses Mal Borré, der mit dem Kopf zum 2:2 traf (65.).

Richtig gute Chancen für den Siegtreffer konnte sich im Anschluss kein Team mehr erarbeiten. Die Bremer spielten ab der 88. Minute mit einem Mann mehr, weil Lacroix die Gelb-Rote Karte gesehen hatte. Aber auch dieser Vorteil reichte für Werder in der fünfminütigen Nachspielzeit nicht mehr, um noch das 3:2 zu erzielen.

Mehr zum Thema:

Dieses Thema im Programm:

Bremen Eins, Nachrichten, 5. November 2023, 18 Uhr