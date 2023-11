buten un binnen Werder verliert 0:3 gegen Tabellenführer Leverkusen Stand: 25.11.2023 17:30 Uhr

Nach drei ungeschlagenen Bundesliga-Spielen in Serie hat es die Bremer am Samstag wieder erwischt. Bereits früh im Spiel unterlief Olivier Deman ein Eigentor.

Auch Werder hat am Samstag Bayer Leverkusen nicht stoppen können. Gegen die in dieser Saison noch ungeschlagen Leverkusener waren die Bremer beim 0:3 letztlich nahezu chancenlos.

Bereits früh in der Partie lag der Ball zum ersten Mal im Bremer Tor. Der Treffer von Victor Boniface in der sechsten Minute wurde jedoch nicht anerkannt, da Bayers Mittelstürmer zuvor beim Pass von Granit Xhaka im Abseits stand.

Wenig später stand es dennoch 0:1 aus Bremer Sicht. Einen Eckball der Leverkusener konnte Werder zunächst klären. Alejandro Grimaldo brachte den Ball jedoch erneut per Flanke in den Strafraum. Diese fälschte Olivier Deman mit dem Fuß unglücklich ins eigene Tor ab (9.). Michael Zetterer, der erneut im Tor stand, obwohl Jiri Pavlenka wieder fit ist, konnte das Eigentor nicht mehr verhindern.

Werder kassiert noch vor der Halbzeit das 0:2

Im Anschluss dominierte Bayer 04 das Spiel und hätte durch Boniface in der 17. Minute beinahe auf 2:0 erhöht. Seinen Schuss konnte Milos Veljkovic in höchster Not aber noch blocken. Mitte der ersten Halbzeit kam Werder besser ins Spiel und häufiger gefährlich in die Nähe des Leverkusener Tors. Gute Torchancen sprangen dabei jedoch nicht heraus.

Stattdessen erhöhte Bayer 04 kurz vor der Halbzeit auf 2:0. Nach einer Hereingabe von der linken Seite von Piero Hincapié schoss Jeremie Frimpong den Ball ins Bremer Tor.

Ducksch steht im Abseits – Grimaldo sorgt für die Entscheidung

Im zweiten Durchgang versuchte Werder nochmal, das Spiel zu drehen. Dabei gelang es durchaus, die Leverkusener unter Druck zu setzen. In der 62. Minute jubelte dann das Weser-Stadion, weil Marvin Ducksch nach einer Vorlage von Romano Schmid traf. Schmid stand allerdings zuvor im Abseits, sodass das Tor nicht zählte.

Durch sein Tor zum 3:0 für die Leverkusener sorgte Grimaldo dann in der 76. Minute für die Entscheidung. Fast hätte der eingewechselte Justin Njinmah noch auf 1:3 verkürzt. Sein Schuss ging jedoch nur an die Latte.

