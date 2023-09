buten un binnen Werder-Stürmer Ducksch ist nur leicht verletzt Stand: 04.09.2023 17:58 Uhr

Der Schreckmoment im Spiel gegen Mainz 05 hat für Marvin Ducksch kein längeres Nachspiel. Der Werder-Stürmer musste früh verletzt raus – fällt aber nicht länger aus.

Marvin Ducksch wird bei Werder Bremen nicht für längere Zeit ausfallen. Der Verein gab am Montag bekannt, dass sich der 29 Jahre alte Stürmer nur eine leichte Muskelverletzung im linken Oberschenkel zugezogen hat.

In der Partie am vergangenen Samstag gegen Mainz 05 hatte Ducksch in der 3. Minute das 1:0 per Foulelfmeter erzielt, musste dann aber in der 23. Minute verletzt ausgewechselt werden. In den nächsten Tagen soll Ducksch erst einmal individuell trainieren. Werder bestreitet sein nächstes Bundesligaspiel nach der Länderspielpause beim FC Heidenheim am 17. September.

