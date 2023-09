buten un binnen Werder siegt mit 2:1 gegen Köln: Werners Mut zum Wechsel wird belohnt Stand: 23.09.2023 20:15 Uhr

Trotz eines 0:1-Rückstands, den Ex-Bremer Selke erzielte, rappelte sich Werder auf und drehte das Spiel. Trainer Werner hatte sein Team auf fünf Positionen verändert.

Werder Bremen hat am Samstagabend im heimischen Weser-Stadion den zweiten Sieg der Saison eingefahren – und damit erstmals im Kalenderjahr 2023 zwei Heimspiele in Folge gewonnen.

Trainer Ole Werner nahm fünf Wechsel im Vergleich zur 2:4-Schlappe gegen Heidenheim vor: Ducksch, Borré, Deman, Lynen und Veljkovic standen anstelle von Woltemade, Kownacki, Jung, Groß und Kapitän Friedl in der Startelf.

Borré trifft beim Debüt

Dennoch gerieten die Bremer in der 31. Minute zunächst durch einen Abstauber-Treffer von Davie Selke in Rückstand – es war das siebte der 13 Gegentore, die Werder durch ehemalige Spieler in dieser Saison kassiert hatte.

Doch der von Eintracht Frankfurt ausgeliehene Stürmer Rafael Borré lieferte in der 38. Minute die Antwort der Bremer. In seinem Werder-Debüt erzielte Borré seinen ersten Treffer zum wichtigen 1:1-Ausgleich. Für Borré kam in der 65. Minuite Justin Njinmah – eine Minute nach dessen Einwechslung erzielte dieser den sehenswerten Treffer zum 2:1.

