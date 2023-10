buten un binnen Werder muss wieder für einige Bundesliga-Spiele auf Keita verzichten Stand: 08.10.2023 15:13 Uhr

Wie der Klub mitteilte, hat Naby Keita sich beim 2:3 gegen die TSG Hoffenheim am Oberschenkel verletzt. Er fällt mindestens für zwei Spiele aus.

Werder wird in den nächsten Wochen abermals ohne Naby Keita auskommen müssen. Der Mittelfeldspieler hat sich am Samstagabend in der Partie gegen die TSG Hoffenheim erneut verletzt. Schon vor seiner Auswechslung in der 59. Minute griff der Guineer sich an den Oberschenkel. Gegen die Hoffenheimer kam er erstmals in der Startelf zum Einsatz.

Die Untersuchungen haben laut Werder nun ergeben, dass der 28-Jährige sich eine leichte muskuläre Verletzung am Oberschenkel zugezogen. "Das ist natürlich sehr bitter für Naby, da er erst gerade wieder voll dabei war. Die Verletzung ist nicht ganz so schwerwiegend", sagt der Sportliche Leiter Clemens Fritz. Keita wird wohl aber mindestens für die nächsten beiden Spiele gegen Borussia Dortmund (20. Oktober, 20:30 Uhr) und Union Berlin (28. Oktober, 15:30 Uhr) ausfallen.

