buten un binnen Werder liefert Dortmund einen heißen Fight, verliert aber mit 0:1 Stand: 20.10.2023 22:30 Uhr

Die Bremer boten dem BVB einen harten Kampf, doch am Ende entschied Julian Brandt die Partie. Werder bleibt damit in dieser Saison auswärts ohne Punktgewinn.

Werder hat am Freitagabend bei Borussia Dortmund eine 0:1-Niederlage kassiert. Für die Bremer war es in dieser Saison im vierten Auswärtsspiel die vierte Niederlage. Direkt zu Beginn kamen die Dortmunder zu ersten Möglichkeiten. Einen Schuss aus der Distanz von Donyell Malen konnte Michael Zetterer, der für den verletzten Jiri Pavlenka im Tor stand, in der sechsten Minute zum Eckball klären. Direkt im Anschluss köpfte Marius Wolf den Ball nur knapp am Tor vorbei (7.).

Im Anschluss kam Werder jedoch besser in die Partie und zeigte ordentliche Ansätze, um selbst einmal für Torgefahr zu sorgen. Richtige Torchancen konnte das Team sich jedoch nicht erspielen. Für den BVB zog Julian Ryerson aus der Distanz ab. Den Schuss konnte Zetterer jedoch zur Ecke parieren (23.).

Zetterer rettet das 0:0 zur Halbzeit

Die beste Chance im ersten Durchgang besaß Marco Reuß in der 32. Minute. Nach einem gefährlichen Ballverlust der Bremer kam er frei vor Zetterer zum Abschluss, schob den Ball jedoch knapp am Tor vorbei.

Kurz vor der Halbzeit konnten die Dortmunder Malen im Stafraum freispielen. Seinen Schuss konnte Zetterer jedoch erneut parieren. Mit einem 0:0 ging des deshalb in die Halbzeit.

Füllkrug war kaum zu sehen

Niclas Füllkrug blieb bei den Dortmundern blass. In der 53. Minute tauchte der Ex-Bremer einmal gefährlich im Strafraum auf, doch Milos Veljkovic konnte seinen Schuss problemlos blocken. Sekunden später kam Malen nach einem perfekten Zuspiel erneut zum Abschluss, doch die Direktabnahme des Niederländers ging am Tor vorbei (53.).

Niclas Füllkrug (hier im Duell mit Marco Friedl) wurde nach 77 Minuten ausgewechselt.

Besser klappte es für den BVB dann in der 67. Minute Felix Nmecha bediente Jullian Brandt im Strafraum und der gebürtige Bremer lupfte den Ball clever über Zetterer zur 1:0-Führung ins Tor.

Der eingewechselte Justin Njinmah hätte vor Werder in der 82. Minute ausgleichen können. Nach einem guten Zuspiel von Nick Woltemade traf er jedoch nur BVB-Keeper Gregor Kobel. Direkt im Gegenzug hätte wiederum Nmecha fast auf 2:0 erhöht (83.). Letztlich blieb es jedoch beim 1:0 für die Dortmunder.

Mehr zum Thema:

Dieses Thema im Programm:

Bremen Eins, Nachrichten, 20. Oktober 2023, 23 Uhr