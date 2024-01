buten un binnen Werder kassiert 1:3-Schlappe im Test gegen Zweitligist Braunschweig Stand: 07.01.2024 16:55 Uhr

So hatten sich die Bremer das einzige Testspiel dieser Wintervorbereitung nicht vorgestellt: Werder nutzte mal wieder seine Chancen nicht und wirkte insgesamt mau.

Von Petra Philippsen

Am Ende sahen die Werder-Fans schwarz. Zumindest jene, die am Sonntag nicht mit ihrer Mannschaft nach Braunschweig gereist waren und das Testspiel über einen Livestream verfolgen wollten.

Dieser lief an diesem Nachmittag in etwa so ruckelig wie das Spiel der Mannschaft von Trainer Ole Werner auf dem Rasen. Mit 1:3 musste sich Werder Eintracht Braunschweig geschlagen geben. Der Zweitligist hatte sich in diesem Testspiel insgesamt cleverer verkauft als der Bremer Bundesligist.

Da Trainer Werner nur ein Testspiel in dieser Winterpause angesetzt hat, gibt weder der Ergebnis noch der Auftritt insgesamt besonders viel Schwung für die letzte Vorbereitungswoche vor dem Bundesliga-Neustart am 14. Januar gegen Bochum.

Mehr in Kürze...

Mehr zu Werder Bremen:

Dieses Thema im Programm:

Bremen Eins, Sport kompakt, 7. Januar 2024, 18:28 Uhr