buten un binnen Werder-Höhenflug geht weiter: Handballerinnen siegen auch im Top-Spiel

Werder-Höhenflug geht weiter: Handballerinnen siegen auch im Top-Spiel Stand: 22.10.2023 11:38 Uhr

Die Werder-Frauen bleiben das Überraschungsteam der 2. Handball-Bundesliga. Mit dem 31:27-Heimerfolg gegen Göppingen feiern die Bremerinnen den fünften Sieg in Folge.

Von Helge Hommers und Janna Betten

Die Erfolgsserie der Werder-Handballerinnen hält weiter an: Im Spitzenspiel der 2. Bundesliga haben die Bremerinnen am Samstagabend in eigener Halle den Aufstiegsfavoriten Frisch auf Göppingen mit 31:27 (12:11) geschlagen. "Damit hat keiner gerechnet, wir waren ganz klar der Außenseiter", sagte Werder-Trainer Timm Dietrich zu buten un binnen.

Für das grün-weiße Überraschungsteam, das vor der Saison wie gewohnt den Klassenerhalt als Saisonziel ausgerufen hatte, war es der fünfte Sieg im fünften Spiel. Folgerichtig hallten nach Spielschluss "Spitzenreiter, Spitzenreiter, hey, hey"-Rufe von den Rängen der Klaus-Dieter-Fischer-Halle, während auf der Platte die frischgebackenen Siegerinnen ihren jüngsten Erfolg im Kreis tanzend bejubelten.

Im Prinzip läuft bei uns gerade alles wie am Schnürchen.

(Werder-Trainer Timm Dietrich zu buten un binnen)

Erste Werder-Führung nach sechs Minuten

Vor rund 400 Zuschauern lagen die Grün-Weißen nach sechs Minuten erstmals vorn. Mitte der ersten Halbzeit setzen sich die Bremerinnen sogar auf drei Tore ab. Kurz vor dem Pausenpfiff kam Göppingen zwar wieder heran und glich zum 11:11 aus, doch dank eines Treffers von Vanessa Plümer nahmen die Hausherrinnen eine Führung mit in die Kabine.

Feierten gegen Göppingen den fünften Sieg in Folge: Meike Becker (rechts) und die Werder-Handballerinnen.

Im zweiten Spielabschnitt kassierte Göppingen-Spielerin Stephanie Elies früh ihre dritte Zeitstrafe und fehlte somit ihrem Team für den Rest des Spiels. Auf der Gegenseite lief Werder-Keeperin Wioleta Pajak immer mehr zur Hochform auf: Auch dank ihrer Paraden, von denen sie insgesamt 14 zeigte, schafften sich die Bremerinnen nach einer Dreiviertelstunde ein dickes Fünf-Tore-Polster. In der Offensive wiederum glänzten die Bremerinnen wieder einmal in der Breite: Gleich zehn verschiedene Spielerinnen trugen sich letztendlich in die grün-weiße Torschützinnenliste ein.

Trotz des zwischenzeitlich komfortablen Vorsprungs mussten die Grün-Weißen aber in der Schlussphase noch einmal zittern, als Göppingen fünf Minuten vor dem Ende auf 24:25 herankam. Doch nach einer doppelten Zeitstrafe gegen die Gäste bogen die Bremerinnen pünktlich zur "Crunchtime" endgültig auf die Siegerstraße ein. Spätestens nach dem grün-weißen Treffer zum 28:24 vier Minuten vor Schluss war die Partie entschieden. "Wir haben gekämpft ohne Ende und uns nie aufgegeben", betonte Werder-Rückraumspielerin Lara Niemann.

Jeder hat seinen Beitrag zum Erfolg geleistet, egal ob auf der Bank oder auf dem Spielfeld.

(Werder-Rückraumspielerin Lara Niemann)

Werder bleibt mindestens einen weiteren Spieltag lang Tabellenführer

Am Samstag bekommt es Werder auswärts mit der HSG Freiburg zu tun (19 Uhr). Doch egal wie die Partie ausgeht, bei einem Vorsprung von momentan drei Punkten grüßt das Dietrich-Team mindestens einen weiteren Spieltag lang von der Tabellenspitze.

