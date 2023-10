buten un binnen Werder gerät unter Druck – Werner nun auch Stand: 05.10.2023 15:31 Uhr

Der Wind weht nach dem holprigen Saisonstart jetzt rauer an der Weser. Auch Werder-Coach Ole Werner bekommt das vor dem Spiel am Samstag gegen Hoffenheim zu spüren.

Ole Werner lässt sich eigentlich so schnell nicht aus der Fassung bringen. "Ehrlicherweise nehme ich das gar nicht wahr", sagt der Werder-Trainer, als er auf die zuletzt lauter gewordene Kritik an ihm angesprochen wird.

Doch die Anspannung ist Werner in diesen Tagen anzusehen. Das lässt sich auch mit seiner nordisch-nüchternen Art nicht kaschieren. Der Wind an der Weser ist merklich rauer für Werder geworden – und auch Werner gerät nach dem holprigen Saisonstart vor dem Heimspiel am Samstag um 18:30 Uhr gegen Hoffenheim zunehmend unter Druck.

Ich konzentriere mich darauf, was ich unmittelbar beeinflussen kann. Das ist mein Kerngeschäft, und das hat uns in den letzten Jahren in eine ganz gute Position gebracht.

(Werder-Trainer Ole Werner am Donnerstag)

2 herbe Werder-Pleiten gegen Aufsteiger

Der Druck von außen ist ein ungewohntes Gefühl für den 35 Jahre jungen Trainer, denn Werner und Werder – das schien lange Zeit wie eine perfekte Symbiose. Der besonnene Norddeutsche hatte im November 2021 das Zepter beim Traditionsverein übernommen, führte die Bremer zurück in die Bundesliga und hielt dort die Klasse.

Doch zuletzt stellten selbst die normalerweise nicht für Aktionismus bekannten Bremer Medien den Coach, der in der Bundesliga einen ausbaufähigen Punkteschnitt von 1,05 aufweist, infrage. Hauptgrund für die Bremer Sorgen: Die eklatante Auswärtsschwäche. Gegen die beiden Aufsteiger aus Heidenheim und Darmstadt setzte es zwei verdiente Pleiten, im Pokal war nach dem 2:3 beim Drittligisten Viktoria Köln in der ersten Runde Schluss.

Werders Hoffnung heißt Naby Keita

Toptransfer Naby Keita kam nach seiner langen Verletzungspausse erst zu zwei Kurzeinsätzen für Werder.

Abenteuerliche elf Gegentore kassierte Werder in den drei Partien. Ein "Endspiel" dürfte das Hoffenheim-Spiel für Werner dennoch noch nicht sein – Teamchef Clemens Fritz stärkte ihm zuletzt öffentlich den Rücken. "Wir sind eine Mannschaft, die in einer Entwicklung ist, und es in den Spielen nicht geschafft hat, auf frühe Rückschläge die passende Antwort zu finden", sagt Werner, der trotz aller Sorgen auch Grund zur Hoffnung hat. Denn zu Hause hat Werder seine Hausaufgaben bislang gemacht.

Beim 4:0 gegen Mainz präsentierte sich sogar die durch den Abgang von Nationalspieler Niclas Füllkrug geschwächte Offensive gut geölt, gegen den 1. FC Köln (2:1) zeigte das Team Moral und drehte einen Rückstand. "An den Heimspielen müssen wir uns orientieren", fordert Werner. Und der Coach hat noch einen weiteren Trumpf in der Hinterhand: Königstransfer Naby Keita,

Bisher war Keita nur zu Kurzeinsätzen gekommen, ist nach seiner Muskelverletzung aus der Vorbereitung, wie Werner sagt, "körperlich deutlich weiter". Er könnte am Wochenende als ersehnter Stabilisator zu seinem Startelfdebüt kommen. Die Wichtigkeit der Partie gegen Hoffenheim haben indes auch die Anhänger erkannt, die ihr Team mit einer besonderen Aktion unterstützen wollen: Vor dem Spiel wird es einen Fanmarsch durch die Stadt geben.

