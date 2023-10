buten un binnen Werder-Flaute in der Fremde und 4 weitere Fakten zum Darmstadt-Spiel Stand: 01.10.2023 06:22 Uhr

Legen die Bremer nach dem Heimerfolg gegen Köln ausgerechnet am "Böllenfalltor" nach (15:30 Uhr)? Die Heimstätte der Darmstädter war bislang kein gutes Pflaster für Werder.

1. Darmstadt wartet noch auf den ersten Dreier

Darmstadt-Trainer Torsten Lieberknecht (vorne) und sein Team holten aus den ersten fünf Spielen nur einen Zähler.

Der Aufsteiger ist vor dem Duell mit Werder noch ohne Saisonsieg. In den bisherigen fünf Spielen fuhren die Darmstädter nur einen Punkt ein und liegen auf dem vorletzten Tabellenplatz.

Nah dran am ersten Dreier war das Team von Torsten Lieberknecht beim 3:3 im vergangenen Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach. Trotz 3:0-Pausenführung brachen die Hessen aber in Unterzahl ein und mussten sich letztendlich mit einem Zähler begnügen. Auch am vergangenen Spieltag gingen die "Lilien" gegen den VfB Stuttgart in Front, unterlagen aber am Ende mit 1:3.

2. Werder seit fast einem halben Jahr ohne Auswärtspunkt

Auswärts ist bei Werder aktuell der Wurm drin. Saisonübergreifend haben die Bremer ihre letzten sechs Pflichtspiele in der Fremde allesamt verloren. Der letzte grün-weiße Auswärtserfolg liegt schon mehr als fünf Monate zurück: Im April gelang dem Team von Trainer Ole Werner ein 4:2-Sieg beim heutigen Zweitligisten Hertha BSC Berlin.

3. Noch kein Werder-Sieg am "Böllenfalltor"

Die bisherigen Werder-Reisen ans "Böllenfalltor" stehen unter keinem guten Stern. Bei allen vier Gastspielen in der Heimstätte der Darmstädter blieben die Bremer ohne Sieg – zwei Unentschieden stehen zwei Niederlagen gegenüber. Besonders bitter geriet der letzte grün-weiße Auftritt im hessischen Süden: In Werders Zweitliga-Jahr verloren die Bremer unter ihrem damaligen Trainer Markus Anfang mit 0:3 bei Darmstadt.

4. Drei Spieler treffen auf ihre Ex-Klubs

Für Werder kam Darmstadt-Oldie Tobias Kempe (rechts) nur in der zweiten Mannschaft zum Einsatz.

Gleich drei Spieler aus den Kadern der beiden Teams trugen bereits das Trikot des Gegners. Aufseiten der Darmstädter liefen sowohl Routinier Tobias Kempe als auch Ersatz-Rechtsverteidiger Frank Ronstadt für die Werder-Reserve auf. Während es Kempe von 2008 bis 2010 auf 48 Drittliga-Einsätze für Werder brachte, stand Ronstadt in der Saison 2018/19 in 30 Regionalliga-Partien für die Bremer auf dem Rasen.

Auf der Gegenseite trifft Werder-Reservist Nicolai Rapp auf seinen Ex-Klub. Der Defensiv-Allrounder kam zwischen 2019 und 2020 auf 48 Pflichtspieleinsätze für die "Lilien".

5. Werners Joker stechen

Werder-Trainer Werner beweist mit seinen Wechseln momentan ein goldenes Händchen. Nach fünf Spielen hat Werder bereits vier Jokertore erzielt – eine Ausbeute, die kein anderer Bundesligist aufweist.

Während Youngster Justin Njinmah bereits zwei Treffer erzielte, waren Marvin Ducksch und Leonardo Bittencourt nach Einwechslungen jeweils einmal erfolgreich. Für seine beiden Tore benötigte Njinmah übrigens nur drei Kurzeinsätze. Insgesamt stand der 22-Jährige nicht einmal eine Halbzeit lang auf dem Rasen. Im Schnitt trifft der Werder-Newcomer somit alle 22 Minuten. Eine Quote, um die den Edeljoker so mancher Torjäger beneiden dürfte.

