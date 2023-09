buten un binnen Werder Bremen verleiht auch Burke und Salifou Stand: 02.09.2023 01:28 Uhr

Mit dem Ende der Transferphase am Freitagabend haben die Bremer noch zwei weitere Personalien geklärt. Oliver Burke und Dikeni Salifou werden von Werder ausgeliehen.

Werder Bremen und Oliver Burke haben sich auf eine Ausleihe des Stürmers verständigt. Der 26-jährige Schotte wechselt mit sofortiger Wirkung zu Birmingham City in die 2. englische Fußball-Liga. Darauf verständigte sich der Stürmer mit den Verantwortlichen beider Vereine.

Oliver hatte uns gegenüber den Wunsch geäußert, sich erneut ausleihen zu lassen, um auf mehr Einsatzzeit zu kommen. Die konnten wir bei uns nicht garantieren. Daher hoffen wir, dass er in Birmingham auf viel Spielzeit kommt.

(Werders Sportlicher Leiter, Clemens Fritz)

Burke kam zu Beginn der vergangenen Saison zu Werder Bremen. In seiner ersten Saison absolvierte er 17 Pflichtspiele für die Grün-Weißen (15 Bundesligaspiele, zwei Tore, zwei Pokalspiele), bevor er in der Winterpause an englischen Zweitligisten FC Millwall ausgeliehen worden ist. Dort bestritt er 17 Spiele und erzielte zwei Treffer. In dieser Saison kam er jeweils einmal im Pokal und in der Bundesliga zum Einsatz.

Salifou wechselt zu Juventus Turins 2. Mannschaft

Dikeni Salifou kam bisher nur einmal für Werder in der Bundesliga zum Einsatz.

Mit Dikeni Salifou wechselt ein zweiter Werder-Profi auf Leihbasis, er spielt künftig in der zweiten Mannschaft von Juventus Turin.

Der 20-Jährige einigte sich mit Werder und den Vertretern des italienischen Rekordmeisters auf den Wechsel nach Norditalien.

Dikeni hatte bei uns zuletzt immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen und konnte so nie seinen Rhythmus finden. Er benötigt jetzt viel Spielpraxis und wir hoffen, dass er diese bei Juventus bekommen wird.

(Werders Sportlicher Leiter, Clemens Fritz)

Der gebürtige Münchener war 2022 vom FC Augsburg an die Weser gewechselt und absolvierte für Werder ein Spiel in der Bundesliga. Für die U23 kam Salifou in der vergangenen Saison 13 Mal zum Einsatz und erzielte drei Treffer.

Mehr zu Werder Bremen:

Dieses Thema im Programm:

Bremen Eins, Das Wochenende im Stadion, 2. September 2023, 13:15 Uhr