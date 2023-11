buten un binnen Werder-Angreifer Ducksch feiert DFB-Debüt — und stürmt mit Füllkrug Stand: 18.11.2023 22:30 Uhr

Bei der 2:3-Pleite gegen die Türkei kam der Bremer erstmals in einem Länderspiel zum Einsatz. DFB-Trainer Nagelsmann schickte Ducksch für die letzten Minuten auf den Platz.

Von Helge Hommers

82 Minuten lang musste sich Marvin Ducksch gedulden, dann war es endlich so weit: Bei der 2:3 (1:2)-Niederlage der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen die Türkei gab der Werder-Stürmer sein Länderspieldebüt. Bundestrainer Julian Nagelsmann schickte den Bremer für Julian Brandt und die — letztendlich vergebliche — DFB-Schlussoffensive auf den Platz. Obwohl Ducksch engagiert zu Werke ging, konnte sich der Neuling nicht mehr groß in Szene setzen.

Comeback der "Hässlichen Vögel"

Mitschte in den Schlussminuten gegen die Türkei mit: Werder-Stürmer Marvin Ducksch.

Nicht nur wegen seines DFB-Einstands war es eine besondere Partie für den Spätberufenen: An Duckschs Seite lief niemand geringerer als sein ehemaliger Werder-Sturmpartner Niclas Füllkrug auf — es war der erste gemeinsame Einsatz für die "Hässlichen Vögel" nach Füllkrugs Abgang zu Borussia Dortmund.

Füllkrug selbst hatte in der 49. Minute zum zwischenzeitlichen 2:2 getroffen. Nach blasser erster Halbzeit war der DFB-Torjäger vom quirligen Leverkusener Florian Wirtz am linken Sechzehnereck in Szene gesetzt worden. Mit einem geschickten Haken ließ Füllkrug seinen Gegenspieler Ozan Kabak aussteigen und setzte den Ball flach an den kurzen Innenpfosten. Für den Ex-Bremer war es bereits das zehnte Tor im erst zwölften Länderspiel.

Schon am Dienstag bietet sich die Chance für ein erneutes Zusammenspiel der "Hässlichen Vögel": Um 20:45 Uhr geht es in Wien gegen Österreich — und damit gegen einen weiteren EM-Teilnehmer.

