buten un binnen Wer stiehlt dem Bremer Grün-Gold-Club bei der Tanz-WM die Show?

Die Bremer Lateinformation geht am Montag in Hongkong als Titelverteidiger und Favorit ins WM-Rennen. Doch wer könnte Grün-Gold seinen 13. Titel noch vermiesen?

Von Petra Philippsen

Zwölf Teams, ein Ziel: Sie alle wollen Weltmeister der Lateinformationen zu werden. Doch auch in Hongkong kann es eben nur einen geben. Und natürlich hofft der Bremer Grün-Gold-Club, am Montag den 13. WM-Titel ertanzen zu können. Ein Selbstläufer wird die Mission Titelverteidigung jedoch nicht.

Die beiden ärgsten Konkurrenten der Bremer fehlen allerdings auch bei dieser Weltmeisterschaft wieder, die russischen Teams Duet Perm und Vera Tyumen sind weiterhin gesperrt. Ebenso die chinesischen Formationen, die bei der WM 2018 in Shenzhen einen sehr guten Eindruck hinterlassen haben, sind in Hongkong nicht am Start. Offenbar gibt es derzeit Streitigkeiten unter den chinesischen Tanzsportverbänden, sodass die Formationen verzichteten.

Schöne Bilder bei Zwölfaxings letzter Choreografie "One Chance", nun treten die Österreicher mit neuer Musik in Hongkong an.

Im Sinne der sportlichen Hochklassigkeit des Wettbewerbes ist das Fehlen dieser Formationen sicherlich ein Verlust. Doch die Bremer Mannschaft muss nicht befürchten, dass es ihr in Hongkong an starker Konkurrenz mangelt. Da ist beispielsweise das Team HSV Zwölfaxing, seit Jahren liefern sich die Österreicher mit Grün-Gold ein ambitioniertes Duell.

Dass die Österreicher bei der vergangenen WM nur auf Platz sechs gewertet wurden, sorgte bei vielen Beobachtern für Irritation. Der Bremer Trainer Roberto Albanese ist aber auch in diesem Jahr angetan von Zwölfaxings neuer Choreografie und gleichzeitig gewarnt.

Diese WM wird "eine Wundertüte"

Die Lateinformation von Blau-Weisss Buchholz löste mit dem 2. Platz bei der Deutschen Meisterschaft das WM-Ticket für Hongkong.

Dass die meisten Formationen mit neuen Choreografien bei der WM antreten, macht allen Beteiligten die Einschätzung der momentanen Kräfteverhältnisse schwer. Für Blau-Weiss Buchholz, der zweiten deutschen Mannschaft bei der WM, ist es daher "eine Wundertüte". Das gilt auch für sie selbst als Debütanten, doch nach dem überzeugenden zweiten Platz bei der Deutschen Meisterschaft, kann Buchholz wohl auf einen Platz unter den sechs Finalisten hoffen.

Die großen Unbekannten sind die drei Teams aus Taiwan und Gastgeber Hongkong, über die vorab nichts zu erfahren ist. Trainer Albanese geht jedoch nicht davon aus, dass sie bei den besten Teams mitmischen können. Als Wertungsrichter ist er viel bei internationalen Wettbewerben unterwegs und hat dabei gesehen, dass bei den Paartänzern aus Taiwan das Leistungslevel derzeit international nicht konkurrenzfähig ist. Und wenn das bei den Paartänzern der Fall ist, kann das Niveau bei einer Formation auch nicht Weltklasse sein.

Bleibt die Mongolei die stärkste Konkurrenz?

Wurde 2022 bei der WM in Braunschweig Vizeweltmeister hinter Grün-Gold: das mongolische Team Moon Dance.

Anders sieht es bei den beiden Teams aus der Mongolei aus, Star Dance und Moon Dance. Letzteres wurde mit "Power of the four elements" Vizeweltmeister in Braunschweig. Die neue Choreografie soll jedoch deutlich showlastig sein, es bleibt also abzuwarten, wie das von den Wertungsrichtern am Montag eingestuft wird.

Fest steht aber, dass in Hongkong auch wieder die ukrainische Formation Adagio dabei ist, die im vergangenen Jahr sehr überraschend Fünfte wurde. Mit der Unterstützung anderer Vereine, eingeschlossen des Bremer Grün-Gold-Clubs, kann Adagio in Hongkong antreten. Einige andere Formationen, die bei der WM 2022 noch dabei waren, fehlen dieses Mal. Die teure Reise nach Asien konnte nicht jeder Verein finanzieren. So sind es zwölf Teams und ein Ziel, aber es bleiben vor der WM viele Fragen offen.

Folgende Lateinformationen treten bei der WM an: # Team Land 1 Grün-Gold-Club Bremen Deutschland 2 Blau-Weiss Buchholz Deutschland 3 HSV Zwölfaxing Österreich 4 Union Perchtoldsdorf Österreich 5 eDance Kaosiung Taiwan 6 Best in Nantou Taiwan 7 Gála Dance Club Ungarn 8 Star Dance Mongolei 9 Moon Dance Mongolei 10 Double V Niederlande 11 Adagio Ukraine 12 DanceHYpe Hongkong

