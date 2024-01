buten un binnen Weiser ist Werders Unterschiedsspieler – aber bleibt er in Bremen? Stand: 22.01.2024 12:54 Uhr

Bei Werders sensationellem 1:0-Sieg gegen Bayern München war Mitchell Weiser der entscheidende Mann für die Bremer. Doch kann ihn der Verein auch halten?

Mitchell Weiser strahlte und strahlte und strahlte. Der 29-Jährige bekam das beseelte Grinsen gar nicht mehr aus dem Gesicht. "Wenn du gegen die Bayern ein Tor schießt, das dann auch noch zum Sieg reicht, ist das natürlich nochmal ein anderes Thema", sagte der Matchwinner von Werder Bremen nach dem 1:0 (0:0)-Coup in München.

Klar, der Triumph in der Münchner Arena fühlte sich besonders an für alle Grün-Weißen. Erstmals nach 28 Spielen feierte Werder wieder einen Sieg beim Rekordmeister, der zuvor letzte war 2008 gelungen. Für Weiser kam aber noch eine persönliche Komponente hinzu gegen seinen Ex-Klub, dem er mit seinem knallharten Linksschuss in der 59. Spielminute ziemlich wehtat.

Lob von Werner: "Außergewöhnlich starke Leistung"

Der schnellste Werder-Spieler in München: Mitchell Weiser rannte allen davon.

2012 entschied sich Weiser als damals 18-Jähriger für einen Wechsel vom 1. FC Köln an die Isar. "Diese Chance musste ich einfach nutzen. Ich kann mich dort weiterentwickeln", sagte Weiser damals und gewann dann neben weiteren Trophäen drei Meisterschaften und zweimal den Pokal mit den Bayern.

Richtig durchsetzen konnte er sich letztlich nicht. Es folgten weitere Stationen, unter anderem in Leverkusen, bevor Weiser 2021 in Bremen landete. Seither gehört er zu den klar konstantesten Profis des Traditionsklubs und leistete seinem Ex-Klub Bayer im Titelkampf mit seinem Treffer am Sonntag wertvolle Schützenhilfe.

Dass Mitch am Ende das Tor macht, war kein Zufall. Weil es eine außergewöhnlich starke Leistung offensiv und defensiv war. Er ist für uns einfach ein Unterschiedsspieler.

(Werder-Trainer Ole Werner über Mitchell Weiser)

Weiser verhandelt noch mit Werder

Werner äußerte die Hoffnung, Weiser weiterhin trainieren zu dürfen. Doch Gespräche über eine Verlängerung des bis Sommer des Jahres gültigen Vertrags brachten bislang keine Einigung. Man wolle sich zeitnah zusammensetzen, erklärte Clemens Fritz und das bestätigte auch Weiser nach seinem furiosen Auftritt in München.

Ja, das haben wir so abgemacht und werden das in naher Zukunft machen. Aber kein Stress. Ich fühle mich nach wie vor wohl. Und natürlich helfen solche Spiele wie heute, bei denen ich sehe, dass die Mannschaft und alle drumherum mehr wollen. Das war auf jeden Fall ein Unterschied.

(Werder-Profi Mitchell Weiser)

Weiser, der sich vegan ernährt und Basketball-Fan ist, strebt durchaus nach Höherem als dem dauerhaften Kampf um den Klassenerhalt. Auch das Thema Nationalmannschaftskarriere kam immer wieder einmal auf. Im vergangenen Frühjahr prüfte der einstige deutsche U21-Auswahlspieler, der Deutschland im Jahr 2017 zum U21-EM-Triumph gegen Spanien köpfte, die Option, für Algerien zu spielen, dazu kam es bisher aber nicht. Mit Auftritten wie in München könnte sich der Dauerläufer womöglich auch noch andere Türen öffnen.

Mehr zu Werder Bremen:

Dieses Thema im Programm:

Sportblitz, 22. Januar 2024, 18:06 Uhr