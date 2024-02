buten un binnen Vertrag mit Werder-Verteidiger Jung automatisch verlängert Stand: 28.02.2024 16:52 Uhr

Da musste nicht verhandelt werden: Aufgrund einer Klausel bleibt Anthony Jung weiterhin bei Werder Bremen. Für wie lange verlängert wurde, ist nicht bekannt.

Verteidiger Anthony Jung spielt auch weiterhin für Werder Bremen. Der Vertrag des 32-Jährigen hat sich aufgrund einer Klausel, für die er eine bestimmte Anzahl an Spielen absolvieren musste, automatisch verlängert. Das teilte der Verein am Mittwoch mit. Über die Laufzeit des Vertrages machte Werder keine Angabe.

Ich freue mich natürlich extrem, das so früh in der Saison geschafft zu haben. Es gibt mir Ruhe und Planungssicherheit. Ich bin froh und auch ein bisschen stolz, muss ich sagen.

(Werder-Profi Anthony Jung bei "Werder.de")

Jung wechselte zur Saison 2021/22 vom dänischen Erstligisten Bröndby IF an die Weser. In dieser Zeit gelang ihm mit Werder die Rückkehr in die Fußball-Bundesliga. Insgesamt bestritt der Abwehr-Spieler bislang 89 Pflichtspiele für die Grün-Weißen, in denen er vier Treffer erzielte.

