buten un binnen Verflixte Nachspielzeiten und 4 weitere Fakten zu Werders Mainz-Duell Stand: 02.09.2023 06:00 Uhr

Heute ab 15:30 Uhr müssen die Bremer im Weser-Stadion erstmals ohne Niclas Füllkrug klarkommen. Aber vor allem sollten sie erstmals die späten Gegentore vermeiden.

1. Werder hat immer die Kurve bekommen

Werder steht nach zwei Spieltagen ohne Punkt und Tor da, hat als einzige Mannschaft noch nicht getroffen. Das Auftaktprogramm war allerdings heftig, zunächst ging es gegen Meister Bayern, dann zu den im Vorjahr fünftplatzierten Freiburgern. Zum 8. Mal startete Bremen mit zwei Niederlagen in eine Bundesliga-Saison, doch das hat nichts zu sagen: Abgestiegen ist Werder in keiner der vorherigen Spielzeiten mit null Punkten nach zwei Spielen.

2. Mainz mag Bremen

Die aktuell noch torlosen Bremer haben ihre letzten drei Bundesliga-Heimspiele gegen Mainz alle verloren und blieben in jeder dieser drei Partien ohne eigenen Torerfolg (0:5, 0:1 und 0:2). Die Rheinhessen hatten überhaupt ihre erfolgreichsten Gastspiele an der Weser, der FSV feierte in seiner Bundesliga-Geschichte bei keinem anderen Verein so viele Auswärtssiege wie bei Werder (sieben), dort wurden auch die meisten Auswärtstore (25) erzielt. Und der 5:0-Erfolg am 17. Dezember 2019 ist der höchste Auswärtssieg der Mainzer Bundesliga-Historie!

3. Heimschwache Bremer

Aus den letzten sechs Heimspielen holten die Bremer nur einen Punkt, den letzten Dreier im eigenen Stadion fuhren die Grün-Weißen vor einem halben Jahr gegen Bochum ein (3:0-Sieg am 25. Februar). Werder war in der vergangenen Saison das heimschwächste Team, holte zu Hause nur 17 Punkte aus 17 Spielen.

4. Erstmals seit 6 Jahren Tabellenletzter

Werder Bremen stand an den ersten beiden Spieltagen jeweils auf einem Abstiegsplatz – letzte Saison war der damalige Aufsteiger nie schlechter als Rang 13 platziert (so auch am Saisonende). Am 2. Spieltag rutschte Werder auf Rang 18 ab, die Bremer sind erstmals seit sechs Jahren – erstmals dem 2. Spieltag 2017/18 – wieder das Schlusslicht der Bundesliga.

5. Nie ohne Gegentor in der Nachspielzeit

Weder der SV Werder Bremen noch der 1. FSV Mainz 05 haben in dieser Saison ein Bundesliga-Spiel ohne Gegentor in der Nachspielzeit überstanden! Die Bremer kassierten am 1. Spieltag das 0:4 gegen die Bayern (90.+4 durch Mathys Tel) und in Freiburg das 0:1 (90.+6 durch Maximilian Philipp), die Mainzer am 1. Spieltag das 1:4 bei Union durch Milos Pantovic (90.+6) und am 2. Spieltag das Frankfurter 1:1 durch Omar Marmoush (90.+1) in der in der Nachspielzeit.

