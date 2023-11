buten un binnen Um diese 3 Themen geht es heute auf der Werder- Mitgliederversammlung Stand: 19.11.2023 06:28 Uhr

Die Werder-Familie trifft sich am Vormittag in der Sporthalle an der Hemelinger Straße. Für Frank Baumann ist es die letzte Mitgliederversammlung als Werder-Sportchef.

Von Helge Hommers

Ab Sonntagvormittag trifft sich die Werder-Familie zur alljährlichen Mitgliederversammlung. Während die Bremer in den Corona-Jahren erst im Weser-Stadion und im vergangenen Jahr in der "Glocke" zusammenkamen, versammeln sich die Grün-Weißen nun wieder in der Werder-Halle an der Hemelinger Straße. Mehrere Themen stehen auf der Tagesordnung.

1. Der Baumann-Abschied

Für Frank Baumann ist es die letzte Mitgliederversammlung als Werder-Sportchef. Im Sommer 2024 ist Schluss für den 48-Jährigen, in dessen Amtszeit unter anderem der zweite Abstieg der Vereinsgeschichte fiel. Gut möglich, dass die Werder-Mitglieder dem einstigen Double-Kapitän rund um seine finale Rede einen emotionalen Abschied bereiten. Abzuwarten bleibt, ob bei Baumann, der für seine eher unaufgeregte Art bekannt ist, vielleicht auch die ein oder andere Träne fließt.

2. Die Werder-Finanzen

Wie in jedem Jahr gibt Klaus Filbry einen Einblick in das zurückliegende Werder-Geschäftsjahr. Im Vorjahr verkündete der Werder-Finanzchef noch einen Gewinn in Höhe von 6,3 Millionen Euro. Dass der Finanzchef nach dem deutlichen Plus erneut ein derart positives Ergebnis vorlegt, ist aber eher unwahrscheinlich.

3. Das Werder- Nachwuchsleistungszentrum

Trotz jahrelanger Umbaupläne ist weiterhin unklar, wie es mit Werder und dem Nachwuchsleistungszentrum weitergeht. Fakt ist: Die Bremer sind auf eine neue "Kaderschmiede" angewiesen, die Anwohner der Pauliner Marsch jedoch gegen einen Neubau. Wie der aktuelle Stand ist und was der Verein für Pläne hat, darüber dürfte Werder-Geschäftsführer Tarek Brauer einen Ausblick geben. Auch die geplante Verlegung des Gästeblocks im Weser-Stadion könnte zur Sprache kommen.

