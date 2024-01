buten un binnen Transfer fix: Werder verpflichtet Argentinier Malatini für die Abwehr Stand: 16.01.2024 18:55 Uhr

Julián Malatini wechselt aus seiner Heimat von Defensa y Justicia nach Bremen. Der 22-Jährige kann als Rechtsverteidiger, aber auch als Innenverteidiger spielen.

Mit Malatinis Verpflichtung reagiert Werder auf die enge Personallage in der Abwehr. Amos Pieper wird nach seinem Knöchelbruch noch für mehrere Monate ausfallen. Auch Milos Veljkovic fiel zuletzt angeschlagen aus. Aufgrund der regelmäßigen Probleme rückte bereits Anthony Jung in die Dreierkette zurück.

Die Eindrücke, die wir von Julian sammeln konnten, sind sehr vielversprechend. Julian ist ein großgewachsener Abwehrspieler, der eine gute Grundschnelligkeit und Zweikampfstärke mitbringt und ein großes Entwicklungspotential hat. Ich freue mich auf die gemeinsame Zusammenarbeit.

(Werder Coach Ole Werner)

Valdez soll bei der Eingewöhnung helfen

Malatini hatte bereits am Ende der vergangenen Woche die Olympia-Auswahl Argentiniens verlassen, um sich auf den Weg nach Bremen zu machen. Dies brachte ihm Ärger mit Javier Mascherano, dem Coach der argentinischen Olympia-Auswahl, ein. "Für jeden Fußballer in Südamerika ist es ein Traum, in Europa spielen zu dürfen. Nachdem ich von dem Interesse von Werder gehört habe, war für mich sofort klar, dass ich diese Chance nutzen möchte", sagt Malatini über seinen Wechsel an die Weser. "Die Bundesliga ist eine der größten Ligen der Welt. Ich kann es kaum erwarten, das erste Mal auf dem Platz zu stehen."

Nelson Haedo Valdez soll Julián Malatini bei der Eingewöhnung in Bremen unterstützen.

Clemens Fritz dämpft derweil die Erwartungen. "Julian ist erstmals in Europa. Daher wird er eine gewisse Eingewöhnungszeit benötigen, um in Bremen und in der Mannschaft anzukommen", betont der Sportliche Leiter. Damit Malatini die Eingewöhnung erleichtert wird, zieht Werder Nelson Valdez aus dem Trainerstab der U23 in den der Profis hoch. Der Paraguayer kann mit Malatini spanisch sprechen.

