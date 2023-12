buten un binnen Spieltage 19 bis 26: Das sind die Anstoßzeiten der 8 Werder-Partien Stand: 22.12.2023 15:16 Uhr

Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat weitere Spieltage der Bundesliga-Saison genau terminiert. Werders Duell mit Borussia Dortmund ist dabei als Topspiel angesetzt.

Die Bremer Fans können über die Feiertage schon mal ihre Terminkalender bis Mitte März durchplanen. Die DFL hat weitere Spieltage zum Start der Rückrunde zeitgenau festgelegt.

Das erste Werder-Heimspiel im neuen Jahr gegen den SC Freiburg wird am Samstagnachmittag angepfiffen. Werder tritt ebenfalls auswärts gegen den 1. FSV Mainz 05 und zuhause gegen den 1. FC Heidenheim am Samstag um 15:30 Uhr an. Nach einem Freitagabendspiel in Köln empfangen die Bremer Darmstadt 98 wieder an einem Samstagnachmittag. Gegen die die TSG Hoffenheim muss Werder am Sonntagabend ran.

Der 24. Spieltag wird dann ein Highlight für Werder-Fans: Borussia Dortmund kommt am Samstagabend zum Topspiel ins Weser-Stadion. Danach geht es für Werder am Samstagnachmittag zu Union Berlin.

Den genauen Bundesliga-Spielplan gibt es hier:

Mehr zu Werder Bremen:

Dieses Thema im Programm:

Sportblitz, 21. Dezember 2023, 18:06 Uhr